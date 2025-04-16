Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,49
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
212,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,26
Экономия при брони: -16,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,55
Экономия при брони: -18,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,00
Экономия при брони: -17,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
238,78
Экономия при брони: -49,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,03
Экономия при брони: -15,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
232,23
Экономия при брони: -22,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,06
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
233,39
Экономия при брони: -20,98 грн