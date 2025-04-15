Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,45
Экономия при брони: -15,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
236,69
Экономия при брони: -14,88 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
240,30
Экономия при брони: -49,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
240,44
Экономия при брони: -48,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница