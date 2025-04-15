Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
212,79
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,88
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
233,61
Экономия при брони: -11,39 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
212,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
212,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
226,40
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,88
Экономия при брони: -7,75 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -7,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,64
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,09
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
233,79
Экономия при брони: -16,89 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,27
Экономия при брони: -14,37 грн