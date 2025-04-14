Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
232,21
Экономия при брони: -27,05 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
230,49
Экономия при брони: -7,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,02
Экономия при брони: -12,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Софья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,46
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,01
Экономия при брони: -38,13 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,36
Экономия при брони: -38,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,57
Экономия при брони: -13,10 грн