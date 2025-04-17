Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
222,32
Экономия при брони: -6,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,20
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,70
Экономия при брони: -38,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,58
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
212,15
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
232,41
Экономия при брони: -17,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
241,60
Экономия при брони: -42,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница