— особые группы риска.

Пациенты, которые относятся к нижеследующим группам риска, должны находиться под медицинским наблюдением и получать лечение в течение наиболее короткого периода.

• Дети: у детей, получающих глюкокортикоиды ежедневно по несколько раз в сутки длительно, может отмечаться задержка роста. Использование такого режима возможно только при наличии серьезных показаний.

• Пациенты с сахарным диабетом: проявления латентного диабета или повышенная потребность в инсулине или пероральных гипогликемизирующих средствах.

• Пациенты с артериальной гипертензией: обострение артериальной гипертензии.

• Пациенты с психическими симптомами в анамнезе: существующая эмоциональная нестабильность или психотические тенденции могут обостряться вследствие приема кортикостероидов.

— Поскольку осложнения лечения глюкокортикоидами зависят от дозы и продолжительности лечения, решение об отношении польза/риск принимается индивидуально в каждом отдельном случае как относительно дозы и продолжительности лечения, так и относительно ежедневной или прерывистой терапии.

— Пациентам, которые во время терапии кортикостероидами подвергаются необычному стрессу, показано увеличение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.

— Глюкокортикостероиды могут маскировать некоторые признаки инфекции, а при их применении могут возникать новые инфекции. При применении кортикостероидов может снижаться сопротивляемость организма и его способность локализовать инфекцию. Применение кортикостероидов как монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными средствами, которые влияют на клеточный, гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов, может сопровождаться развитием инфекций, вызванных любым патогеном, в частности вирусами, бактериями, грибами, простейшими и гельминтами, в любой части организма. Эти инфекции могут быть легкой степени тяжести, но могут быть тяжелыми и иногда летальными. При повышении доз кортикостероидов частота возникновения инфекций увеличивается.

— Введение живых или живых аттенуированных вакцин противопоказано пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов. Этим пациентам можно вводить убитые или инактивированные вакцины; однако ответ на такие вакцины может быть снижен. Любые необходимые процедуры иммунизации можно проводить пациентам, получающим не супрессирующие иммунитет дозы кортикостероидов.

— Данные клинических исследований по оценке эффективности применения метилпреднизолона натрия сукцината при септическом шоке свидетельствуют о том, что более высокий уровень смертности наблюдается в подгруппе пациентов, у которых на момент исследования отмечался повышенный креатинин сыворотки крови или у которых возникла вторичная инфекция после начала лечения.

— При активном туберкулезе применение метилпреднизолона натрия сукцината должно ограничиваться случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза и начинаться одновременно с соответствующим курсом противотуберкулезной терапии.

— Если кортикостероиды показаны пациентам с латентным туберкулезом или реактивностью на туберкулин, следует тщательно наблюдать за состоянием этих пациентов, поскольку возможна реактивация заболевания. Во время длительной терапии кортикостероидами эти пациенты должны получать химиопрофилактику.

— В связи с тем, что у пациентов, получающих парентеральную терапию кортикостероидами, в редких случаях возможны анафилактические реакции (например, бронхоспазм), перед применением препарата следует принять соответствующие меры безопасности, особенно если у пациента имеется аллергия на любой препарат в анамнезе.

— Вторичная недостаточность коры надпочечников, вызванная действием препарата, может быть минимизирована путем постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности может сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения терапии, следовательно, в любой стрессовой ситуации, возникающей во время этого периода, следует восстановить гормональную терапию. Поскольку секреция минералокортикоидов может быть нарушена, одновременно следует назначать соль и/или минералокортикоид.

— Усиленный эффект глюкокортикостероидов наблюдается у пациентов с гипотиреозом и циррозом.

— Кортикостероид следует с осторожностью применять пациентам с глазной формой простого герпеса из — за возможности развития перфорации роговицы.

— Возможно нарушение зрения при применении топических форм кортикостероидов и кортикостероидов системного применения. Если наблюдаются такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения зрения, пациента следует направить на консультацию к офтальмологу с целью выявления возможных причин, по которым могут быть катаракта, глаукома или редкие заболевания, в том числе центральная серозная хориоретинопатия, о развитии которых сообщалось при системном или местном применении кортикостероидов.

— Высокие дозы кортикостероидов могут вызвать развитие острого панкреатита.

— Лечение глюкокортикоидами может маскировать перитонит или другие признаки или симптомы таких расстройств со стороны желудочно— кишечного тракта, как перфорация, обструкция или панкреатит.

— Кортикостероиды следует с осторожностью применять пациентам: с неспецифическим язвенным колитом, если существует вероятность развития перфорации, абсцесса или других гнойных инфекций; при дивертикулах, недавних кишечных анастомозах, активных или латентных язвах желудка или пептических язвах, почечной недостаточности, артериальной гипертензии, остеопорозе или миастении гравис.

— При применении кортикостероидов, включая метилпреднизолон, наблюдалось повышение частоты случаев склеродермического почечного криза, поэтому следует соблюдать осторожность при применении у пациентов с системным склерозом.

— При применении кортикостероидов наблюдались случаи тромбоза, включая венозную тромбоэмболию. Поэтому кортикостероиды следует применять с осторожностью пациентам, которые имеют тромбоэмболические расстройства или склонны к их развитию.

— Необходимо тщательно наблюдать за ростом и развитием младенцев и детей при длительном применении кортикостероидов.

— Влияние на гепатобилиарную систему: лекарственное поражение печени, включая острый гепатит или повышение уровня ферментов печени, может быть результатом циклического импульсного внутривенного применения метилпреднизолона (обычно при начальной дозе ≥1 г в сутки). Зарегистрированы редкие случаи гепатотоксичности. Время до появления симптомов может составлять несколько недель или более. В большинстве случаев нежелательные явления исчезали после прекращения лечения. Поэтому необходим надлежащий мониторинг состояния пациента.

— При комбинированном лечении метилпреднизолоном и циклоспорином наблюдались судороги. Поскольку одновременное применение этих препаратов приводит к взаимному подавлению метаболизма, повышается вероятность судорог и других нежелательных явлений, связанных с применением этих препаратов по отдельности.

— При применении высоких доз кортикостероидов сообщалось о развитии острой миопатии, чаще всего у пациентов с расстройствами нервно— мышечной передачи (например, с миастенией гравис) или у пациентов, получавших сопутствующую терапию миелорелаксантами (блокаторами нервно — мышечной передачи), например, панкуронием. Эта острая миопатия является генерализованной, может поражать мышцы глазного яблока и дыхательные мышцы и приводить к квадрипарезу. Возможно повышение уровня креатинкиназы. До наступления клинического улучшения или выздоровления после отмены кортикостероидов может проходить от нескольких недель до нескольких лет.

— У пациентов, получавших терапию кортикостероидами, наблюдалась саркома Капоши. Прекращение лечения кортикостероидами может привести к клинической ремиссии.

— Сообщалось об обострении феохромоцитомы, которое может заканчиваться летальным исходом, после применения системных кортикостероидов. Пациентам с подозреваемой или подтвержденной феохромоцитомой кортикостероиды можно применять только после проведения надлежащей оценки соотношения польза/риск.

— Восстановленные растворы лекарственного средства (в форме выпуска по 500 мг порошка в флаконе и 1000 мг порошка в флаконе) содержат бензиловый спирт (9 мг бензилового спирта на 1 мл). Восстановленные растворы препарата Солу-Медрол во флаконах типа Act — O— Vial не содержат бензилового спирта (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА).

Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Сообщалось, что внутривенное применение бензилового спирта было связано с развитием серьезных побочных реакций и летального гаспинг-синдрома у новорожденных (см. Дети). Минимальное количество бензилового спирта, при употреблении которого возможно развитие токсичности неизвестна. Большие объемы препарата следует применять с осторожностью и только в случае крайней необходимости, особенно беременным женщинам, женщим, кормящим грудью, или лицам с поражением печени или почек из— за риска накопления и токсичности (метаболический ацидоз).

— Аллергия к коровьему молоку (только для препарата Солу-Медрол в дозировке 40 мг/мл во флаконе типа AоV).

Солу-Медрол, который выпускается в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV, в качестве вспомогательного вещества содержит лактозу моногидрат, которую получают из коровьего молока. Поэтому данный препарат может содержать следы белков коровьего молока (аллергены коровьего молока). Серьезные аллергические реакции, включая бронхоспазм и анафилаксию, были зарегистрированы у пациентов с аллергией на белки коровьего молока, получавших лечение при острых аллергических состояниях. Пациентам с известной или подозреваемой аллергией на коровье молоко не следует применять препарат Солу-Медрол выпускаемой в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV.

Возможность аллергических реакций на белки коровьего молока следует учитывать пациентам, получающим препарат Солу-Медрол в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV для лечения острых аллергических состояний и у которых наблюдается ухудшение симптомов или возникают новые аллергические симптомы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В таких случаях терапию препаратом Солу-Медрол в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV следует прекратить и назначить пациенту соответствующую терапию.

— Во время интерпретации целого ряда биологических тестов и параметров (например, кожных тестов, уровней гормонов щитовидной железы) следует учитывать влияние кортикотерапии.

— Продолжительность лечения должна в целом быть максимально короткой. Медицинское наблюдение рекомендуется при длительной терапии (см. также ПРИМЕНЕНИЕ). Прекращение длительного лечения также должно происходить под контролем (постепенное прекращение, оценка функции надпочечников). Важнейшими симптомами недостаточности надпочечников являются: астения, ортостатическая гипотензия и депрессия.

— Учитывая высокую частоту атрофии подкожной клетчатки, следует избегать инъекции в дельтовидную мышцу.

— По результатам многоцентрового исследования, метилпреднизолона натрия сукцинат не следует регулярно применять для лечения травм головы. Результаты исследования показали увеличение смертности в течение 2 недель после травмы у пациентов, которым вводили метилпреднизолона натрия сукцинат, по сравнению с плацебо (относительный риск 1,18). Причинная связь с лечением метилпреднизолона натрия сукцинатом не установлена.

— Одновременная терапия ингибиторами CYP 3A, включая препараты, содержащие кобицистат, ожидаемо увеличивает риск развития системных побочных эффектов. Следует избегать такой комбинации, если только польза не превышает повышенного риска развития системных побочных реакций на применение кортикостероидов. В этом случае следует контролировать состояние пациентов относительно развития системных побочных реакций на кортикостероиды (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Для доз 40 мг и 125 мг — это лекарственное средство содержит натрия менее 1 ммоль (23 мг) / дозу, то есть практически свободный от натрия.

Для доз 500 мг и 1000 мг этот препарат содержит натрия более 1 ммоль (23 мг) / дозу. Следует быть осторожным при применении пациентам, которые придерживаются диет с контролем уровня натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность .

Некоторые исследования на животных показали, что кортикостероиды при введении во время беременности в больших дозах могут вызвать пороки развития плода. Однако кортикостероиды не вызывают развития врожденных аномалий при применении беременными женщинами. Несмотря на результаты исследований на животных, риск поражения плода является низким в случае применения препарата во время беременности. При отсутствии адекватных исследований эффекта препарата на репродуктивную систему человека и внутриутробное развитие плода, метилпреднизолона натрия сукцинат следует применять во время беременности только после тщательной оценки соотношения польза/риск для матери и плода. Если длительное лечение кортикостероидами следует прекратить во время беременности (как и другие длительные методы лечения), это должно происходить постепенно (см. также ПРИМЕНЕНИЕ). Однако в некоторых случаях (например, заместительная терапия недостаточности надпочечников) может потребоваться продолжение лечения или даже увеличения дозы.

Кортикостероиды легко проникают через плацентарный барьер. В некоторых ретроспективных исследованиях наблюдали повышение частоты рождения детей с низкой массой тела у матерей, получавших кортикостероиды. У людей риск низкой массы тела новорожденных зависит от дозы препарата. Этот риск можно минимизировать путем применения низких доз кортикостероидов. Несмотря на то, что недостаточность надпочечников встречается редко у новорожденных, которые подвергались внутриутробному воздействию кортикостероидов, следует проводить тщательное наблюдение и оценку состояния младенцев, подвергавшихся воздействию существенных доз кортикостероидов, по выявлению признаков недостаточности надпочечников. Влияние кортикостероидов на схватки и роды неизвестно.

Кормление грудью .

Кортикостероиды, включая преднизолон, проникают в грудное молоко. Это лекарственное средство следует применять во время кормления грудью только после тщательной оценки соотношение польза/риск для матери и младенца.

Бензиловый спирт может проникать через плацентарный барьер.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Хотя нарушения зрения относится к редким побочным реакциям, пациентам, которые управляют транспортными средствами и/или работают с другими механизмами, следует быть осторожными.