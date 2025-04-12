Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Солу-Медрол инструкция по применению
Состав
Метилпреднизолона натрия сукцинат - 125 мг/2 мл
Фармакологические свойства
это лекарственное средство является инъекционной формой метилпреднизолона (синтетический глюкокортикостероид) для внутримышечного и внутривенного введения. Данный высококонцентрированный раствор подходит, в частности, для лечения патологических состояний, при которых необходимо эффективное и быстрое действие гормона. Метилпреднизолон оказывает сильное противовоспалительное, иммуносупрессивное и противоаллергическое действие.
Фармакодинамика.
Глюкокортикоиды проникают через клеточную мембрану посредством диффузии и образуют комплексы со специфическими рецепторами в цитоплазме. Далее эти комплексы поступают в ядро клетки, связываются с ДНК (хроматином) и стимулируют транскрипцию мРНК и дальнейший синтез различными ферментами белков, которые, в свою очередь, отвечают за многочисленные эффекты глюкокортикоидов после системного применения. Глюкокортикоиды не только обнаруживают значительное влияние на воспалительные и иммунные процессы, но также влияют на метаболизм углеводов, белков и жиров. Они также действуют на сердечно-сосудистую систему, скелетные мышцы и центральную нервную систему.
Влияние на воспалительные и иммунные процессы.
Противовоспалительные, иммуносупрессивные и противоаллергические свойства глюкокортикоидов используются при большинстве терапевтических показаний. Наличие этих свойств приводит к следующим результатам:
— уменьшение количества иммуноактивных клеток вокруг очага воспаления;
— уменьшение вазодилатации;
— стабилизация лизосомальных мембран;
— угнетение фагоцитоза;
— уменьшение образования простагландинов и связанных с ними веществ.
Доза метилпреднизолона 4ؘ мг оказывает такой же глюкокортикостероидный (противовоспалительный) эффект, как 20 мг гидрокортизона. Метилпреднизолон демонстрирует лишь минимальный минералокортикоидный эффект (200 мг метилпреднизолона соответствует 1 мг дезоксикортикостерона).
Влияние на метаболизм углеводов и белков.
Глюкокортикоиды оказывают катаболическое действие на обмен белков. Освободившиеся аминокислоты в печени превращаются с помощью процесса глюконеогенеза в глюкозу и гликоген. Таким образом, снижается абсорбция глюкозы периферическими тканями, что может приводить к гипергликемии и глюкозурии, особенно у пациентов со склонностью к сахарному диабету.
Влияние на метаболизм жиров.
Глюкокортикоиды оказывают липолитическое действие, которое распространяется преимущественно на конечности. Они также оказывают липогенетическое действие, которое наиболее проявляется в области грудной клетки, шеи и головы. Все это приводит к перераспределению жировых отложений.
Максимальное фармакологическое действие кортикостероидов отстает от достижения их пиковых концентраций в крови, что указывает на то, что большинство эффектов этих лекарственных средств вероятно является результатом модификации активности ферментов, а не прямого действия этих средств.
Фармакокинетика.
In vivo холинэстеразы быстро превращают метилпреднизолона натрия сукцинат в свободный метилпреднизолон путем гидролиза. У мужчин метилпреднизолон образует слабую диссоциированную связь с альбумином и транскортином. Связывается около 40-90% лекарственного средства.
Внутривенная инфузия препарата в дозе 30 мг/кг массы тела при введении в течение 20 минут в дозе 1 г при введении в течение 30-60ؘ минут приводит примерно через 15 минут к пиковой концентрации метилпреднизолона в плазме крови, что составляет около 20 мг/мл. Спустя примерно 25 минут после внутривенной болюсной инъекции препарата в дозе 40 мг пиковый показатель метилпреднизолона в плазме крови составляет 42-47 мг/100 мл. Спустя примерно 120 минут после внутримышечной инъекции препарата в дозе 40 мг максимальная концентрация метилпреднизолона в плазме крови составляет 34 мг/100 мл. При внутримышечной инъекции пиковый показатель ниже, чем при внутривенной инъекции. При проведении внутримышечной инъекции концентрация в плазме крови сохраняется в течение длительного периода, что приводит к тому, что при обоих путях введения поступает эквивалентное количество метилпреднизолона. Клиническая значимость этих незначительных различий, вероятно, является минимальной, если рассматривать механизм действия глюкокортикоидов. Клинический ответ обычно наблюдается через 4-6 часов после введения препарата. При лечении бронхиальной астмы первые благоприятные результаты уже могут наблюдаться через 1-2 часа. Период полувыведения метилпреднизолона натрия сукцината из плазмы крови составляет 2,3-4 часа и, вероятно, не зависит от пути введения.
Метилпреднизолон - это глюкокортикоид средней продолжительности действия. Его биологический период полувыведения составляет 12-36 часов. Внутриклеточная активность глюкокортикоидов отражена четкой разницей между периодом полувыведения из плазмы крови и фармакологическим периодом полувыведения. Фармакологическая активность сохраняется после того, как уровень препарата в плазме крови не определяется. Продолжительность противовоспалительной активности глюкокортикоидов примерно равна продолжительности угнетения гипоталамо-гипофизарно-адреналовой (ГГА) системы. Метаболизм метилпреднизолона происходит в печени с помощью тех же процессов, как и для кортизола . Основными метаболитами являются 20-бета-гидроксиметилпреднизолон и 20-бета-гидрокси-6-альфа-метилпреднизолон. Метаболиты преимущественно выводятся с мочой в виде глюкуронидов, сульфатов и неконъюгированных соединений . После введения метилпреднизолона, меченного C14, 75% общей радиоактивности отмечается в моче в течение 96 часов, 9% – через 5 дней в кале человека и 20% – в желчи.
Показания Солу-Медрол
применение глюкокортикоидов следует рассматривать только как исключительно симптоматическое лечение, за исключением отдельных эндокринных расстройств, когда они применяются в качестве заместительной терапии.
Противовоспалительное лечение.
• Ревматические заболевания.
Как вспомогательная терапия для кратковременного применения (чтобы помочь пациенту пережить острый эпизод или обострение) при следующих заболеваниях:
— посттравматический остеоартрит;
— синовит при остеоартрите;
— ревматоидный артрит, в частности ювенильный ревматоидный артрит (в отдельных случаях может потребоваться поддерживающая терапия низкими дозами);
— острый и подострый бурсит;
— эпикондилит;
— острый неспецифический тендосиновиит;
— острый подагрический артрит;
— псориатический артрит;
— анкилозирующий спондилит.
• Коллагенозы (системные болезни соединительной ткани).
Во время обострения или в качестве поддерживающей терапии в отдельных случаях при таких заболеваниях, как:
— системная красная волчанка (и волчаночный нефрит);
— острый ревматический кардит;
— системный дерматомиозит (полимиозит);
— узелковый периартериит;
— синдром Гудпасчера.
• Дерматологические заболевания:
— пузырчатка;
— тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона);
— эксфолиативный дерматит;
— буллезный герпетиформный дерматит;
— тяжелый себорейный дерматит;
— тяжелый псориаз;
— грибовидный микоз;
— крапивница.
• Аллергические состояния.
Контроль тяжелых или инвалидизирующих аллергических состояний, которые не поддаются должным образом проведенному традиционному лечению, при таких заболеваниях, как:
— бронхиальная астма;
— контактный дерматит;
— атопический дерматит;
— сывороточная болезнь;
— сезонный или круглогодичный аллергический ринит;
— реакции гиперчувствительности к лекарственным средствам;
— крапивница;
— острый неинфекционный отек гортани (лекарственным средством первого выбора является эпинефрин).
• Офтальмологические заболевания.
Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы в области глаза, в частности:
— глазная форма Herpes zoster;
— ирит, иридоциклит;
— хориоретинит;
— диффузный задний увеит и хориоидит;
— неврит зрительного нерва;
— симпатическая офтальмия;
— воспаление среднего сегмента глаза;
— аллергический конъюнктивит;
— аллергические язвы края роговицы.;
— кератит.
• Заболевания желудочно— кишечного тракта.
Критические периоды при следующих заболеваниях:
— язвенный колит (системная терапия);
— региональный энтерит (системная терапия).
• Респираторные заболевания:
— саркоидоз легких;
— бериллиоз;
— фульминантный или диссеминированный туберкулез легких, при одновременном применении с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией;
— синдром Леффлера, который не поддается лечению другими средствами;
— аспирационный пневмонит;
— средняя и тяжелая форма пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, у больных СПИДом (как вспомогательная терапия в течение первых 72 часов противопневмоцистной терапии)
— обострение хронического обструктивного заболевания легких.
• Состояния, сопровождающиеся отеками.
Для индуцирования диуреза или ремиссии при протеинурии при нефротическом синдроме, протеинурии без уремии.
Иммуносупрессивное лечение.
• Трансплантация органа.
Лечение гематологических и онкологических заболеваний.
• Гематологические заболевания:
— приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия;
— идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура взрослых (только внутривенно; внутримышечное применение противопоказано);
— вторичная тромбоцитопения взрослых;
— эритробластопения (эритроцитарная анемия);
— врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия.
• Онкологические заболевания.
Паллиативное лечение таких заболеваний, как:
— лейкозы и лимфомы у взрослых;
— острый лейкоз у детей;
— для улучшения качества жизни больных с терминальной стадией ракового заболевания.
Другие.
• Нервная система.
— Отек головного мозга, обусловленный первичной или метастатической опухолью, и/или вспомогательное лечение при хирургических операциях или лучевой терапии.
— Обострение рассеянного склероза.
— Острая травма спинного мозга. Лечение необходимо начинать в первые восемь часов после травмы.
• Туберкулезный менингит с блокадой субарахноидального пространства или угрозой блокады, при одновременном применении соответствующей противотуберкулезной химиотерапии.
• Трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда.
• Профилактика тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией по поводу злокачественного новообразования.
Эндокринные расстройства.
• Первичная или вторичная недостаточность коры надпочечников.
• Острая недостаточность коры надпочечников.
При этих показаниях препаратами выбора являются гидрокортизон или кортизон. При определенных обстоятельствах можно применять синтетические аналоги в комбинации с минералокортикоидами.
• Лечение шоковых состояний: шок вследствие недостаточности коры надпочечников или шок, который не отвечает на традиционное лечение, в случае подтвержденной или предполагаемой недостаточности коры надпочечников (всего препаратом выбора является гидрокортизон). Если минералокортикоидные эффекты являются нежелательными, преимущество может отдаваться метилпреднизолону.
• Перед хирургическим вмешательством и в случае тяжелой травмы или заболевания у пациентов с установленной недостаточностью коры надпочечников или при наличии сомнений в отношении резерва коры надпочечников.
• Врожденная гиперплазия надпочечников.
• Негнойный тиреоидит.
• Гиперкальциемия, связанная со злокачественным новообразованием.
Применение Солу-Медрол
раствор метилпреднизолона натрия сукцината можно вводить с помощью внутривенной или внутримышечной инъекции или путем внутривенной инфузии. При оказании неотложной помощи на первичном уровне предпочтение отдается применению в виде внутривенной инъекции (см. таблицу 1 для получения информации о рекомендуемых дозах). Дозу для младенцев и детей можно уменьшать, однако в большей степени руководствоваться нужно тяжестью состояния и ответом пациента на лечение, а не его возрастом или массой тела. Доза должна составлять не менее 0,5 мг/кг массы тела каждые 24 часа.
При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре взрослых препарат применяют только внутривенно (внутримышечное применение противопоказано).
Таблица 1. Рекомендуемые дозы метилпреднизолона натрия сукцината
|Вспомогательная терапия при состояниях, угрожающих жизни
|Рекомендуемая доза составляет 30 мг/кг массы тела при введении в/в в течение не менее 30 минут.
Эту дозу можно вводить повторно в условиях стационара каждые 4-6 часов в течение 48 часов в зависимости от клинической необходимости (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
|ПУЛЬС— ТЕРАПИЯ в случае очень серьезного обострения и/или неэффективности стандартной терапии, в частности, нестероидными противовоспалительными средствами, солями золота и пенициламином
|Ревматоидный артрит:
— 1 г/сутки в течение 1, 2, 3 или 4 дней или
— 1 г/месяц внутривенно в течение 6 месяцев.
Поскольку применение высоких доз кортикостероидов может привести к аритмогенному действию, эта терапия должна ограничиваться условиями стационара, где есть электрокардиограф и дефибриллятор.
Дозу следует вводить в течение не менее 30 минут, и ее введение можно проводить повторно, если в течение одной недели после терапии не наблюдается уменьшения симптомов или этого требует состояние пациента.
|Профилактика тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией по поводу злокачественного новообразования
|— Химиотерапия, что вызывает легкий или умеренный эметогенный эффект: введение препарата Солу-Медрол в дозе 250 мг в течение не менее 5 минут за один час до проведения химиотерапии, в начале химиотерапии и после окончания химиотерапии. Для усиления эффекта с первой дозой препарата Солу-Медрол можно применять хлорированный фенотиазин.
— Химиотерапия, которая вызывает выраженный эметогенный эффект: введение препарата Солу-Медрол в дозе 250 мг в течение не менее 5 минут с соответствующими дозами метоклопрамида или бутирофенона за один час до проведения химиотерапии, а затем — препарат Солу-Медрол в дозе 250 мг в начале терапии и после окончания химиотерапии.
|Острая травма спинного мозга
|Лечение необходимо начинать в первые восемь часов после травмы.
Если лечение начали проводить в течение 3 часов после травмы:
вводят метилпреднизолон в дозе 30 мг/кг массы тела внутривенно болюсно в течение 15 минут под постоянным медицинским наблюдением.
После болюсной инъекции делают перерыв 45 минут, после чего проводят непрерывную инфузию препарата в дозе 5,4 мг/кг массы тела в час в течение 23 часов.
Если лечение начали проводить в течение 3-8 часов после травмы:
вводят метилпреднизолон в дозе 30 мг/кг массы тела в болюсно в течение 15 минут под постоянным медицинским наблюдением.
После болюсной инъекции делают перерыв 45 минут, после чего проводят непрерывную инфузию препарата в дозе 5,4 мг/кг массы тела в час в течение 47 часов.
Для инфузионной помпы желательно выбирать место для внутривенного ведения, чем для болюсной инъекции.
Такая скорость введения для болюсной инъекции возможна только для этого показания под контролем ЭКГ и с обеспечением возможности использования дефибриллятора. Болюсное введение высоких доз метилпреднизолона (дозы более 500 мг в течение менее 10 минут) может привести к возникновению аритмий, сосудистого коллапса и остановки сердца.
|При других показаниях
|Начальная доза составляет от 10 до 500 мг в зависимости от клинического состояния пациента и вида заболевания. Большие дозы могут потребоваться в случае кратковременного лечения тяжелых острых состояний, в том числе бронхиальной астмы, сывороточной болезни, уртикарных трансфузионных реакций и обострений рассеянного склероза. Начальную дозу до 250 мг включительно нужно вводить не менее 5 минут, а дозы, превышающие 250 мг, следует вводить в течение не менее 30 минут. Последующие дозы можно вводить внутривенно или внутримышечно с интервалами, которые зависят от ответа пациента и его клинического состояния. Кортикостероиды применяется как вспомогательная и не заменяет традиционную терапию.
Дозу необходимо снижать или отменять постепенно, если препарат вводился более нескольких дней. Если при хроническом заболевании возникает спонтанная ремиссия, лечение необходимо прекратить. Во время длительной терапии необходимо периодически выполнять обычные лабораторные исследования, в частности анализ мочи, определение уровня сахара в крови через два часа после еды, а также контролировать показатели артериального давления и массы тела, проводить рентгенографию органов грудной клетки. У пациентов с наличием язв в анамнезе или выраженной диспепсией желательно выполнять рентгенографию верхних отделов ЖКТ. В случае внезапного прекращения длительного лечения также необходимо проводить медицинское наблюдение. Для введения в виде внутривенной (или внутримышечной) инъекции раствор готовят согласно инструкции.
Инструкции по применению препарата в двухъемкостном флаконе типа Act — O— Vial.
1. Нажимают на пластиковый активатор, чтобы растворитель поступил в нижнюю емкость.
2. Осторожно взбалтывают, чтобы перемешать раствор.
3. Снимают пластиковую пластину, которая покрывает центр пробки.
4. Стерилизуют освободившуюся часть резиновой пробки.
5. Вводят иглу (желательно размером 22G) вертикально сквозь центр пробки, пока ее кончик не станет видимым. Переворачивают флакон и набирают необходимую дозу лекарственного средства. Если используют более толстую иглу, важно избегать наклона иглы и вводить ее перпендикулярно в центр резиновой пробки.
Инструкции по применению препарата во флаконе в комплекте с растворителем.
В асептических условиях добавляют растворитель во флакон со стерильным порошком. Применяют только специальный растворитель.
Для того чтобы набрать препарат из флакона см. пункт 5 «Инструкции по применению препарата в двухемкостном флаконе типа Act—O—Vial» относительно размера иглы, которую желательно использовать.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ.
Сначала готовят восстановленный раствор согласно инструкции. Терапию можно начинать, выполнив введение раствора метилпреднизолона натрия сукцината в течение не менее 5 минут (дозы до 250 мг включительно) и в течение не менее 30 минут (дозы, которые превышают 250 мг). Последующие дозы можно набирать и вводить аналогично. Если необходимо, лекарственное средство можно вводить в разбавленных растворах с помощью смешивания восстановленного препарата с 5% раствором глюкозы в воде, физиологическим раствором, 5% раствором глюкозы в 0,45% или 0,9% натрия хлорида. Полученные растворы следует использовать в течение 3-х часов после получения при хранении при температуре 20-25 °C или в течение 24 часов после воспроизведения в условиях хранения при температуре 2-8 °C.
Любые неиспользованные остатки лекарственного средства или отходы следует утилизировать согласно требованиям местного законодательства.
Дети. Препарат можно назначать детям, в т.ч., младенцам.
Некоторые формы выпуска препарата содержат бензиловый спирт (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА).
Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Сообщалось, что внутривенное применение бензилового спирта было связано с развитием серьезных побочных реакций и летального гаспинг-синдрома у новорожденных. Минимальное количество бензилового спирта, при употреблении которого возможно развитие токсичности неизвестна. Бензиловый спирт не следует применять для лечения новорожденных (в возрасте до 4-х недель), если иное не рекомендовано врачом. Бензиловый спирт не следует применять дольше 1 недели из-за повышенного риска его накопления в организме детей в возрасте до 3-х лет, если иное не рекомендовано врачом.
У детей, получающих длительную ежедневную терапию дробными дозами глюкокортикоидов, может отмечаться задержка роста, и применение такого режима следует ограничить наиболее серьезными показаниям.
Противопоказания
системные грибковые инфекции.
Гиперчувствительность к метилпреднизолону или к любому из вспомогательных веществ, указанных в СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА.
Солу-Медрол в дозе 40 мг противопоказан пациентам с известной или подозреваемой аллергией на коровье олоко (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Относительные противопоказания.
Особые группы риска. За пациентами, относящимся к нижеследующим особым группам риска, необходимо проводить тщательное медицинское наблюдение, а лечение они должны получать в течение наиболее короткого периода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ): дети, пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, психиатрическими симптомами в анамнезе, отдельными инфекционными болезнями, в частности туберкулезом или определенными вирусными заболеваниями, например герпесом или опоясывающим герпесом, которые сопровождающихся симптомами в области глаза.
Побочные эффекты
возможны системные побочные реакции. Несмотря на то, что они редко возникают при очень краткосрочной терапии, за ними следует всегда тщательно наблюдать. Это является частью надзора при любой кортикостероидной терапии и касается не только конкретного препарата. Возможные побочные реакции на глюкокортикоиды, в частности метилпреднизолон, включают:
Инфекции и инвазии: маскирование инфекций, активация латентных инфекций, оппортунистические инфекции, перитонит. Перитонит может быть основным признаком или симптомом нарушений со стороны желудочно— кишечного тракта, таких, как перфорация, обструкция или панкреатит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (включая анафилаксию, с нарушением кровообращения или без него, остановкой сердца, бронхоспазмом).
Эндокринные нарушения: развитие кушингоидного состояния, супрессия гипофизарно-адренокортикальной оси.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: метаболический ацидоз, задержка натрия, задержка жидкости, гипокалиемический алкалоз, признаки латентного сахарного диабета, повышение потребности в инсулине или пероральных противодиабетических средствах у больных сахарным диабетом. По сравнению с кортизоном или гидрокортизоном минералокортикоидные эффекты происходят реже при применении таких синтетических производных, как метилпреднизолон . Может потребоваться ограничение употребления соли и дополнительный прием калия. Эпидуральный липоматоз, липоматоз (частота неизвестна).
Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы: лейкоцитоз (частота неизвестна).
Психические расстройства: психические расстройства от эйфорического настроения, бессонницы, перепадов настроения, изменений личности и тяжелой депрессии до откровенных психотических проявлений.
Нарушения со стороны нервной системы: повышенное внутричерепное давление с отеком диска зрительного нерва (доброкачественная внутричерепная гипертензия), судороги, головокружение.
Нарушения со стороны органов зрения: задняя субкапсулярная катаракта, экзофтальм. хориоретинопатия, нечеткое зрение — частота неизвестна (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Длительное применение глюкокортикоидов может вызвать развитие глаукомы, в т.ч . с повреждением зрительных нервов, и способствовать развитию вторичных глазных инфекций, вызванных грибками или вирусами.
Глюкокортикоиды следует применять с осторожностью пациентам с глазной формой простого герпеса из-за возможности развития перфорации роговицы.
Нарушения со стороны сердца: застойная сердечная недостаточность у предрасположенных пациентов, разрыв миокарда после инфаркта миокарда, аритмии.
Имеются сообщения о сердечной аритмии и/или сосудистом коллапсе и/или остановке сердца после быстрого введения больших внутривенных доз метилпреднизолона натрия сукцината (более 0,5 г в течение менее 10 минут). Сообщалось о брадикардии во время или после введения больших доз метилпреднизолона натрия сукцината, которая может не зависеть от скорости или продолжительности инфузии. После введения высоких доз глюкокортикоидов также сообщалось о тахикардии.
Сосудистые нарушения: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия , петехии . Тромботические явления (частота неизвестна).
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: постоянная икота при применении высоких доз кортикостероидов.
Желудочно— кишечные расстройства: язва с возможностью дальнейшей перфорации и кровотечения, желудочное кровотечение, панкреатит, эзофагит , перфорация кишечника, рвота.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы: гепатит (сообщалось при внутривенном применении), повышение уровня ферментов печени в сыворотке крови (например АЛТ, АСТ. Частота этих явлений неизвестна).
Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани: экхимозы, истончение кожи. Повторные локальные подкожные инъекции могут привести к локальной атрофии кожи.
Нарушения со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: стероидная миопатия, мышечная слабость, остеопороз, асептический некроз.
Нарушения репродуктивной системы и молочных желез: нарушение менструального цикла.
Общие нарушения и изменения в месте введения: периферические отеки, нарушение заживления ран, задержка роста у детей.
Исследование: потеря калия, возможно кратковременное и умеренное повышение уровня щелочной фосфатазы, но не связано с каким-либо клиническим синдромом. Повышение внутриглазного давления, снижение толерантности к углеводам, повышение уровня кальция в моче, повышение уровня мочевины крови, угнетение реакций на кожные тесты.
Травмы, отравления и осложнения после процедур: патологические переломы, компрессионный перелом позвоночника, разрыв сухожилий (преимущественно ахиллова сухожилия).
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях в послерегистрационный период является важным мероприятием. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза / риск при применении препарата. Врачам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с местной системой отчетности.
Особые указания
— особые группы риска.
Пациенты, которые относятся к нижеследующим группам риска, должны находиться под медицинским наблюдением и получать лечение в течение наиболее короткого периода.
• Дети: у детей, получающих глюкокортикоиды ежедневно по несколько раз в сутки длительно, может отмечаться задержка роста. Использование такого режима возможно только при наличии серьезных показаний.
• Пациенты с сахарным диабетом: проявления латентного диабета или повышенная потребность в инсулине или пероральных гипогликемизирующих средствах.
• Пациенты с артериальной гипертензией: обострение артериальной гипертензии.
• Пациенты с психическими симптомами в анамнезе: существующая эмоциональная нестабильность или психотические тенденции могут обостряться вследствие приема кортикостероидов.
— Поскольку осложнения лечения глюкокортикоидами зависят от дозы и продолжительности лечения, решение об отношении польза/риск принимается индивидуально в каждом отдельном случае как относительно дозы и продолжительности лечения, так и относительно ежедневной или прерывистой терапии.
— Пациентам, которые во время терапии кортикостероидами подвергаются необычному стрессу, показано увеличение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.
— Глюкокортикостероиды могут маскировать некоторые признаки инфекции, а при их применении могут возникать новые инфекции. При применении кортикостероидов может снижаться сопротивляемость организма и его способность локализовать инфекцию. Применение кортикостероидов как монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными средствами, которые влияют на клеточный, гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов, может сопровождаться развитием инфекций, вызванных любым патогеном, в частности вирусами, бактериями, грибами, простейшими и гельминтами, в любой части организма. Эти инфекции могут быть легкой степени тяжести, но могут быть тяжелыми и иногда летальными. При повышении доз кортикостероидов частота возникновения инфекций увеличивается.
— Введение живых или живых аттенуированных вакцин противопоказано пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов. Этим пациентам можно вводить убитые или инактивированные вакцины; однако ответ на такие вакцины может быть снижен. Любые необходимые процедуры иммунизации можно проводить пациентам, получающим не супрессирующие иммунитет дозы кортикостероидов.
— Данные клинических исследований по оценке эффективности применения метилпреднизолона натрия сукцината при септическом шоке свидетельствуют о том, что более высокий уровень смертности наблюдается в подгруппе пациентов, у которых на момент исследования отмечался повышенный креатинин сыворотки крови или у которых возникла вторичная инфекция после начала лечения.
— При активном туберкулезе применение метилпреднизолона натрия сукцината должно ограничиваться случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза и начинаться одновременно с соответствующим курсом противотуберкулезной терапии.
— Если кортикостероиды показаны пациентам с латентным туберкулезом или реактивностью на туберкулин, следует тщательно наблюдать за состоянием этих пациентов, поскольку возможна реактивация заболевания. Во время длительной терапии кортикостероидами эти пациенты должны получать химиопрофилактику.
— В связи с тем, что у пациентов, получающих парентеральную терапию кортикостероидами, в редких случаях возможны анафилактические реакции (например, бронхоспазм), перед применением препарата следует принять соответствующие меры безопасности, особенно если у пациента имеется аллергия на любой препарат в анамнезе.
— Вторичная недостаточность коры надпочечников, вызванная действием препарата, может быть минимизирована путем постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности может сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения терапии, следовательно, в любой стрессовой ситуации, возникающей во время этого периода, следует восстановить гормональную терапию. Поскольку секреция минералокортикоидов может быть нарушена, одновременно следует назначать соль и/или минералокортикоид.
— Усиленный эффект глюкокортикостероидов наблюдается у пациентов с гипотиреозом и циррозом.
— Кортикостероид следует с осторожностью применять пациентам с глазной формой простого герпеса из — за возможности развития перфорации роговицы.
— Возможно нарушение зрения при применении топических форм кортикостероидов и кортикостероидов системного применения. Если наблюдаются такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения зрения, пациента следует направить на консультацию к офтальмологу с целью выявления возможных причин, по которым могут быть катаракта, глаукома или редкие заболевания, в том числе центральная серозная хориоретинопатия, о развитии которых сообщалось при системном или местном применении кортикостероидов.
— Высокие дозы кортикостероидов могут вызвать развитие острого панкреатита.
— Лечение глюкокортикоидами может маскировать перитонит или другие признаки или симптомы таких расстройств со стороны желудочно— кишечного тракта, как перфорация, обструкция или панкреатит.
— Кортикостероиды следует с осторожностью применять пациентам: с неспецифическим язвенным колитом, если существует вероятность развития перфорации, абсцесса или других гнойных инфекций; при дивертикулах, недавних кишечных анастомозах, активных или латентных язвах желудка или пептических язвах, почечной недостаточности, артериальной гипертензии, остеопорозе или миастении гравис.
— При применении кортикостероидов, включая метилпреднизолон, наблюдалось повышение частоты случаев склеродермического почечного криза, поэтому следует соблюдать осторожность при применении у пациентов с системным склерозом.
— При применении кортикостероидов наблюдались случаи тромбоза, включая венозную тромбоэмболию. Поэтому кортикостероиды следует применять с осторожностью пациентам, которые имеют тромбоэмболические расстройства или склонны к их развитию.
— Необходимо тщательно наблюдать за ростом и развитием младенцев и детей при длительном применении кортикостероидов.
— Влияние на гепатобилиарную систему: лекарственное поражение печени, включая острый гепатит или повышение уровня ферментов печени, может быть результатом циклического импульсного внутривенного применения метилпреднизолона (обычно при начальной дозе ≥1 г в сутки). Зарегистрированы редкие случаи гепатотоксичности. Время до появления симптомов может составлять несколько недель или более. В большинстве случаев нежелательные явления исчезали после прекращения лечения. Поэтому необходим надлежащий мониторинг состояния пациента.
— При комбинированном лечении метилпреднизолоном и циклоспорином наблюдались судороги. Поскольку одновременное применение этих препаратов приводит к взаимному подавлению метаболизма, повышается вероятность судорог и других нежелательных явлений, связанных с применением этих препаратов по отдельности.
— При применении высоких доз кортикостероидов сообщалось о развитии острой миопатии, чаще всего у пациентов с расстройствами нервно— мышечной передачи (например, с миастенией гравис) или у пациентов, получавших сопутствующую терапию миелорелаксантами (блокаторами нервно — мышечной передачи), например, панкуронием. Эта острая миопатия является генерализованной, может поражать мышцы глазного яблока и дыхательные мышцы и приводить к квадрипарезу. Возможно повышение уровня креатинкиназы. До наступления клинического улучшения или выздоровления после отмены кортикостероидов может проходить от нескольких недель до нескольких лет.
— У пациентов, получавших терапию кортикостероидами, наблюдалась саркома Капоши. Прекращение лечения кортикостероидами может привести к клинической ремиссии.
— Сообщалось об обострении феохромоцитомы, которое может заканчиваться летальным исходом, после применения системных кортикостероидов. Пациентам с подозреваемой или подтвержденной феохромоцитомой кортикостероиды можно применять только после проведения надлежащей оценки соотношения польза/риск.
— Восстановленные растворы лекарственного средства (в форме выпуска по 500 мг порошка в флаконе и 1000 мг порошка в флаконе) содержат бензиловый спирт (9 мг бензилового спирта на 1 мл). Восстановленные растворы препарата Солу-Медрол во флаконах типа Act — O— Vial не содержат бензилового спирта (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА).
Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Сообщалось, что внутривенное применение бензилового спирта было связано с развитием серьезных побочных реакций и летального гаспинг-синдрома у новорожденных (см. Дети). Минимальное количество бензилового спирта, при употреблении которого возможно развитие токсичности неизвестна. Большие объемы препарата следует применять с осторожностью и только в случае крайней необходимости, особенно беременным женщинам, женщим, кормящим грудью, или лицам с поражением печени или почек из— за риска накопления и токсичности (метаболический ацидоз).
— Аллергия к коровьему молоку (только для препарата Солу-Медрол в дозировке 40 мг/мл во флаконе типа AоV).
Солу-Медрол, который выпускается в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV, в качестве вспомогательного вещества содержит лактозу моногидрат, которую получают из коровьего молока. Поэтому данный препарат может содержать следы белков коровьего молока (аллергены коровьего молока). Серьезные аллергические реакции, включая бронхоспазм и анафилаксию, были зарегистрированы у пациентов с аллергией на белки коровьего молока, получавших лечение при острых аллергических состояниях. Пациентам с известной или подозреваемой аллергией на коровье молоко не следует применять препарат Солу-Медрол выпускаемой в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV.
Возможность аллергических реакций на белки коровьего молока следует учитывать пациентам, получающим препарат Солу-Медрол в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV для лечения острых аллергических состояний и у которых наблюдается ухудшение симптомов или возникают новые аллергические симптомы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В таких случаях терапию препаратом Солу-Медрол в дозе 40 мг/мл во флаконе типа AоV следует прекратить и назначить пациенту соответствующую терапию.
— Во время интерпретации целого ряда биологических тестов и параметров (например, кожных тестов, уровней гормонов щитовидной железы) следует учитывать влияние кортикотерапии.
— Продолжительность лечения должна в целом быть максимально короткой. Медицинское наблюдение рекомендуется при длительной терапии (см. также ПРИМЕНЕНИЕ). Прекращение длительного лечения также должно происходить под контролем (постепенное прекращение, оценка функции надпочечников). Важнейшими симптомами недостаточности надпочечников являются: астения, ортостатическая гипотензия и депрессия.
— Учитывая высокую частоту атрофии подкожной клетчатки, следует избегать инъекции в дельтовидную мышцу.
— По результатам многоцентрового исследования, метилпреднизолона натрия сукцинат не следует регулярно применять для лечения травм головы. Результаты исследования показали увеличение смертности в течение 2 недель после травмы у пациентов, которым вводили метилпреднизолона натрия сукцинат, по сравнению с плацебо (относительный риск 1,18). Причинная связь с лечением метилпреднизолона натрия сукцинатом не установлена.
— Одновременная терапия ингибиторами CYP 3A, включая препараты, содержащие кобицистат, ожидаемо увеличивает риск развития системных побочных эффектов. Следует избегать такой комбинации, если только польза не превышает повышенного риска развития системных побочных реакций на применение кортикостероидов. В этом случае следует контролировать состояние пациентов относительно развития системных побочных реакций на кортикостероиды (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Для доз 40 мг и 125 мг — это лекарственное средство содержит натрия менее 1 ммоль (23 мг) / дозу, то есть практически свободный от натрия.
Для доз 500 мг и 1000 мг этот препарат содержит натрия более 1 ммоль (23 мг) / дозу. Следует быть осторожным при применении пациентам, которые придерживаются диет с контролем уровня натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность.
Некоторые исследования на животных показали, что кортикостероиды при введении во время беременности в больших дозах могут вызвать пороки развития плода. Однако кортикостероиды не вызывают развития врожденных аномалий при применении беременными женщинами. Несмотря на результаты исследований на животных, риск поражения плода является низким в случае применения препарата во время беременности. При отсутствии адекватных исследований эффекта препарата на репродуктивную систему человека и внутриутробное развитие плода, метилпреднизолона натрия сукцинат следует применять во время беременности только после тщательной оценки соотношения польза/риск для матери и плода. Если длительное лечение кортикостероидами следует прекратить во время беременности (как и другие длительные методы лечения), это должно происходить постепенно (см. также ПРИМЕНЕНИЕ). Однако в некоторых случаях (например, заместительная терапия недостаточности надпочечников) может потребоваться продолжение лечения или даже увеличения дозы.
Кортикостероиды легко проникают через плацентарный барьер. В некоторых ретроспективных исследованиях наблюдали повышение частоты рождения детей с низкой массой тела у матерей, получавших кортикостероиды. У людей риск низкой массы тела новорожденных зависит от дозы препарата. Этот риск можно минимизировать путем применения низких доз кортикостероидов. Несмотря на то, что недостаточность надпочечников встречается редко у новорожденных, которые подвергались внутриутробному воздействию кортикостероидов, следует проводить тщательное наблюдение и оценку состояния младенцев, подвергавшихся воздействию существенных доз кортикостероидов, по выявлению признаков недостаточности надпочечников. Влияние кортикостероидов на схватки и роды неизвестно.
Кормление грудью.
Кортикостероиды, включая преднизолон, проникают в грудное молоко. Это лекарственное средство следует применять во время кормления грудью только после тщательной оценки соотношение польза/риск для матери и младенца.
Бензиловый спирт может проникать через плацентарный барьер.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Хотя нарушения зрения относится к редким побочным реакциям, пациентам, которые управляют транспортными средствами и/или работают с другими механизмами, следует быть осторожными.
Взаимодействия
желаемые взаимодействия.
— Профилактика тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией рака.
• Легкая или умеренная эметогенная химиотерапия.
Для усиления эффекта можно применять хлорированный фенотиазин с первой дозой метилпреднизолона (за час до химиотерапии).
• Высокоэметогенная химиотерапия.
Для усиления эффекта с первой дозой метилпреднизолона (за час до химиотерапии) можно применять метоклопрамид или бутирофенон.
— Метилпреднизолон применяют одновременно с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией при лечении фульминантного или диссеминированного туберкулеза легких и туберкулезного менингита с блокадой субарахноидального пространства или угрозой блокады.
— Во время лечения неопластических заболеваний, таких как лейкемия и лимфома, метилпреднизолон обычно применяют в сочетании с алкилирующим средством, антиметаболитом и алкалоидом барвинка.
Нежелательные взаимодействия.
— Комбинация глюкокортикостероидов с ульцерогенными препаратами (например салицилатами и НПВС) повышает риск возникновения желудочно — кишечных осложнений.
— Комбинация глюкокортикостероидов с тиазидными диуретиками повышает риск непереносимости глюкозы.
— Глюкокортикостероиды могут повышать потребность в инсулине или пероральных противодиабетических средствах у пациентов с сахарным диабетом.
— При проведении терапии кортикостероидами пациентов не следует вакцинировать против оспы. Другие процедуры иммунизации не следует проводить пациентам, принимающим кортикостероиды, особенно в высоких дозах, из-за возможной опасности неврологических осложнений и отсутствия ответа на антитела.
— Ацетилсалициловую кислоту следует применять с осторожностью одновременно с кортикостероидами при гипопротромбинемии. Метилпреднизолон может увеличивать клиренс хронически высоких доз аспирина. Это может привести к снижению уровня салицилата в сыворотке крови или увеличению риска токсичности салицилата после отмены метилпреднизолона.
— Сообщалось о судорогах при одновременном применении метилпреднизолона и циклоспорина. Одновременное применение этих препаратов приводит к взаимному угнетению метаболизма, повышается вероятность судорог и других нежелательных явлений, связанных с отдельным применением этих препаратов.
— Препараты, индуцирующие печеночные ферменты (такие как фенобарбитал, фенитоин и рифампицин), могут увеличивать клиренс метилпреднизолона. Для получения желаемого ответа может потребоваться увеличение дозы метилпреднизолона.
— Ингибиторы CYP3A4 (например, макролиды, триазольные противогрибковые средства и некоторые блокаторы кальциевых каналов) могут ингибировать метаболизм метилпреднизолона и, следовательно, уменьшать его клиренс. Для того чтобы избежать стероидной токсичности, дозы метилпреднизолона следует титровать.
— Ингибиторы протеазы (например, ритонавир, индинавир) и активаторы фармакокинетики (например, кобицистат) ингибируют активность CYP3A4, что приводит к снижению печеночного клиренса и повышение концентрации кортикостероидов в плазме крови. Может потребоваться коррекция дозы кортикостероидов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
— Влияние метилпреднизолона на пероральные антикоагулянты может быть различным. Сообщалось как об усилении, так и о снижении эффекта антикоагулянта в случае применения в комбинации с кортикостероидами. Следовательно, параметры коагуляции следует контролировать, чтобы достичь желаемого антикоагулянтного эффекта.
Основные случаи несовместимости.
Для того чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью, метилпреднизолона натрия сукцинат рекомендуется вводить отдельно от других соединений, вводимых внутривенно. К лекарственным средствам, которые характеризуются физической несовместимостью с метилпреднизолона натрия сукцинатом в растворе, принадлежат (перечень не является исчерпывающим): аллопуринол натрия, доксапрама гидрохлорид, тайгециклин, дилтиазема гидрохлорид, кальция глюконат, векурония бромид, рокурония бромид, цизатракурия безилат, гликопиролат, пропофол.
Взаимодействия, имеющих положительные результаты.
Профилактика тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией по поводу злокачественного новообразования.
• Химиотерапия, вызывающая легкий или умеренный эметогенный эффект. Для усиления эффекта с первой дозой метилпреднизолона можно применять хлорированный фенотиазин (за час до химиотерапии).
• Химиотерапия, вызывающая выраженный эметогенный эффект. Для усиления эффекта с первой дозой метилпреднизолона можно применять метоклопрамид или бутирофенон (за час до химиотерапии).
Лечение метилпреднизолоном фульминантного или диссеминированного туберкулеза легких и туберкулезного менингита с блокадой субарахноидального пространства или угрозой блокады проводят одновременно с применением соответствующей противотуберкулезной химиотерапии.
Лечение метилпреднизолоном неопластических заболеваний, например, лейкоза и лимфомы, обычно проводится в сочетании с алкилирующим средством, антиметаболитом и алкалоидом барвинка.
Несовместимость. Совместимость и стабильность растворов метилпреднизолона натрия сукцината для внутривенного введения и их смесей с другими внутривенными лекарственными средствами зависит от pH смеси, концентрации, времени, температуры и собственно способности метилпреднизолона растворяться. Поэтому во избежание проблем с совместимостью и стабильностью рекомендуется, если это возможно, вводить растворы метилпреднизолона натрия сукцината отдельно от других лекарственных средств как внутривенную болюсную инъекцию или через систему для внутривенного введения, или с помощью системы «piggy-back».
Передозировка
не существует клинического синдрома острой передозировки метилпреднизолона натрия сукцинатом. Хроническая передозировка вызывает характерные симптомы синдрома Кушинга. Метилпреднизолон выводится путем диализа.
Условия хранения
в недоступном для детей месте.
Приготовленный раствор можно хранить при комнатной температуре не более 12 часов.
Для препарата Солу-Медрол 40 мг и 125 мг. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Для препарата Солу-Медрол 500ؘ мг и 1000 мг. Не требует специальных условий хранения.