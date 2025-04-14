Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
407,62
Экономия при брони: -13,10 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
798,07
Экономия при брони: -25,64 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1547,59
Экономия при брони: -49,73 грн
1497,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
841,89
Экономия при брони: -51,09 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1546,80
Экономия при брони: -93,86 грн
1452,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1406,03 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1487,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
408,78
Экономия при брони: -23,94 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
414,33
Экономия при брони: -32,30 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
789,96
Экономия при брони: -36,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1511,90
Экономия при брони: -80,13 грн
1431,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
398,59
Экономия при брони: -24,10 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
800,77
Экономия при брони: -45,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1557,49
Экономия при брони: -101,06 грн
1456,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1407,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1413,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1416,83 грн