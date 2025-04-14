Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
820,34
Экономия при брони: -31,55 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1570,06
Экономия при брони: -72,57 грн
1497,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
721,07
Экономия при брони: -42,42 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
821,86
Экономия при брони: -31,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
802,30
Экономия при брони: -41,22 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1534,54
Экономия при брони: -78,85 грн
1455,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
363,06
Экономия при брони: -23,59 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
845,24
Экономия при брони: -54,93 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1517,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1447,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
744,52
Экономия при брони: -25,87 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
385,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1452,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
317,99
Экономия при брони: -14,68 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
744,54
Экономия при брони: -30,42 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
823,80
Экономия при брони: -33,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
406,10
Экономия при брони: -23,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1452,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
417,47
Экономия при брони: -22,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн