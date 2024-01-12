МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН (METHYLPREDNISOLONUM)

рекомендуемые способы введения: внутрь, в/м, внутрисуставно, периартикулярно, интрабурсально, в мягкие ткани, в патологический очаг, инстилляция в прямую кишку, местно.

Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от характера заболевания и степени его тяжести.

Внутрь — в начальной дозе 16–96 мг в течение 24 ч; при длительном лечении следует назначать минимально возможную дозу; желательно принимать через день утром. Поддерживающая доза для взрослых составляет 4–12 мг/сут.

Парентерально: вводят в/в, в/в капельно и в/м обычно в дозе 100–500 мг. Для устранения шоковых состояний и реакций отторжения при трансплантации органов в течение ограниченного времени дозу можно повысить до 30 мг/кг массы тела. Метилпреднизолон в высоких дозах следует вводить в виде в/в капельной инфузии в течение не менее 10 мин. Для устранения тошноты и рвоты, обусловленных приемом цитостатиков, 250 мг метилпреднизолона вводят за 20 мин до приема цитостатических средств и 250 мг — через 6 ч после приема. При лечении детей младшего и среднего возраста дозу следует снизить, но она должна составлять не менее 25 мг/сут.

Существуют следующие схемы применения метилпреднизолона.

Непрерывная схема. Вводят с учетом циркадного ритма секреции эндогенного кортизола. Для этого 2/3 суточной дозы назначают утром, 1/3 — днем.

Альтернирующая схема. Назначают удвоенную дозу метилпреднизолона однократно утром через день. Такая схема применения не снижает терапевтического эффекта, однако существенно снижает частоту развития побочных эффектов, прежде всего супрессии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы по сравнению с непрерывным приемом. В дни перерывов желательно назначить дополнительно НПВП. Альтернирующая схема применения особенно показана для применения у детей, так как не препятствует нормальному росту ребенка. При среднетяжелом течении патологического процесса альтернирующую терапию можно назначить с самого начала курса лечения. В тяжелых случаях для устранения острых проявлений заболевания требуется лечение по непрерывной схеме (обычно 4–10 дней достаточно для большинства аллергических заболеваний и коллагенозов). Далее возможны 2 варианта:

1) переход на альтернирующую терапию с постепенным снижением дозы стероидов, принимаемых через день;

2) постепенное снижение дозы стероидов, принимаемых по непрерывной схеме, до поддерживающего уровня, после чего осуществляется переход на альтернирующую схему. Теоретически первый вариант более перспективен.

Больных, длительно принимающих ГКС по непрерывной схеме (ревматоидный артрит), следует попытаться перевести на альтернирующий прием. Однако сильное угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси усложняет задачу перевода на альтернирующую схему. Возможно, на первом этапе возникнет необходимость приема не удвоенной, а утроенной или даже учетверенной дозы метилпреднизолона через день. После достижения контроля над течением заболевания дозу можно постепенно снижать.

Интермиттирующая терапия. Похожа на альтернирующую, но применение метилпреднизолона проводится короткими курсами по 3–4 дня с последующими 4-дневными интервалами между курсами.

Пульс-терапия. Используется довольно быстрая инфузия сверхвысоких доз метилпреднизолона (500–1000 мг) за 30 мин, курс — 3 дня. C max в плазме крови после такой инфузии наблюдается в течение первого часа, после чего препарат быстро перераспределяется в организме, а через сутки в сыворотке определяется его минимальная концентрация.

Пульс-терапия не вызывает резких изменений биохимических показателей крови и мочи (может возрастать концентрация глюкозы в крови, уровень которой сохраняется несколько дней). Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы возникают редко, самое частое осложнение — повышение АД; имеются сообщения о развитии аритмии (синусовая брадикардия), которая может сохраняться в течение 5 дней. При проведении пульс-терапии придерживаются следующих правил: проводят жесткий отбор кандидатов для пульс-терапии (тяжелые формы заболеваний, не поддающиеся обычному лечению ГКС, висцеральные формы ревматических заболеваний); инфузию метилпреднизолона в дозе 1000 мг проводят в течение 30–40 мин; контролируют общее состояние больного, ЧСС, АД, частоту дыхания 1 раз до инфузии и не менее 3 раз в течение суток после инфузии; немедленно реагируют на любые жалобы пациента, возникшие во время или после инфузии, повторяя клиническое обследование; особо контролируют состояние пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (АГ, блокады сердца) и сахарным диабетом. Преимущества пульс-терапии: быстрое и эффективное уменьшение выраженности симптомов; устойчивый терапевтический эффект (до 1 года); снижение риска развития побочных эффектов, положительная динамика в течении заболевания (особенно на ранних стадиях патологического процесса).

Местное применение. При ревматоидном артрите или остеоартрозе доза зависит от размера сустава и тяжести заболевания, при необходимости инъекции можно повторять с интервалом 1–5 нед и более. В крупный сустав вводят 20–80 мг метилпреднизолона; в средний — 10–40 мг; в мелкий — 4–10 мг. Важно ввести р-р в синовиальное пространство.

При тендините и тендосиновите вводят в сухожильное влагалище, при кистах сухожильных влагалищ — непосредственно в кисту. Дозу подбирают индивидуально, может составлять от 4 до 30 мг. Инъекции можно повторять.

При кожных заболеваниях непосредственно в очаг поражения вводят 20–60 мг. При обширных очагах возможно распределение дозы (20–40 мг) на несколько локальных инъекций. При введении высокой дозы возможно побеление пораженной кожи и ее шелушение. Курс лечения — 1–4 инъекции, интервалы индивидуальны.

Ректальное введение суспензии показано при неспецифическом язвенном колите. Назначают в виде микроклизм или ректальных капельных введений в дозе 40–120 мг от 3 до 7 раз в неделю в течение 2 нед или более. В большинстве случаев бывает достаточно назначения 40 мг метилпреднизолона в 30–300 мл воды.

Депо-суспензия. В/м 40–120 мг, при необходимости — каждые 1–4 нед. Внутрисуставно, в зависимости от размера сустава — 4–80 мг при необходимости — каждые 1–5 нед. В синовиальные сумки и во влагалища сухожилий вводят 4–30 мг, в область поражения кожи — 20–60 мг (препарат нельзя вводить п/к и внутрикожно). Ректально в клизме вводят 40–120 мг 3–7 раз в неделю.