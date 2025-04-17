Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
754,66
Экономия при брони: -34,01 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,76
Экономия при брони: -23,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1395,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
405,93
Экономия при брони: -35,07 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
781,20
Экономия при брони: -43,52 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1563,53
Экономия при брони: -116,18 грн
1447,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
411,72
Экономия при брони: -38,93 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1576,19
Экономия при брони: -70,59 грн
1505,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
402,83
Экономия при брони: -30,04 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1560,92
Экономия при брони: -69,07 грн
1491,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
422,53
Экономия при брони: -49,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
382,77
Экономия при брони: -14,56 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1565,65
Экономия при брони: -69,19 грн
1496,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50
Экономия при брони: -6,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1510,90
Экономия при брони: -15,20 грн
1495,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.