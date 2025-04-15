Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1522,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
350,26
Экономия при брони: -21,35 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
751,47
Экономия при брони: -45,28 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
384,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
382,05
Экономия при брони: -22,25 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
757,77
Экономия при брони: -41,95 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1451,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
382,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
775,30
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
395,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
397,70
Экономия при брони: -18,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
384,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1451,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
382,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
397,40
Экономия при брони: -18,10 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1514,50 грн