Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
404,45
Экономия при брони: -21,86 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
384,84
Экономия при брони: -33,84 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
771,54
Экономия при брони: -40,54 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1462,58
Экономия при брони: -25,58 грн
1437,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,91
Экономия при брони: -20,95 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1570,33
Экономия при брони: -75,49 грн
1494,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
403,98
Экономия при брони: -21,53 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
834,45
Экономия при брони: -44,48 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1499,81
Экономия при брони: -79,94 грн
1419,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
397,18
Экономия при брони: -35,63 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
831,37
Экономия при брони: -42,44 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
831,23
Экономия при брони: -41,01 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1577,27
Экономия при брони: -77,82 грн
1499,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
377,53
Экономия при брони: -15,98 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
825,17
Экономия при брони: -34,93 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
820,25
Экономия при брони: -32,61 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
413,95
Экономия при брони: -36,10 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
830,00
Экономия при брони: -42,36 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
794,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
415,50
Экономия при брони: -22,55 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
835,19
Экономия при брони: -47,76 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1564,34
Экономия при брони: -69,65 грн
1494,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1458,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
391,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
749,42
Экономия при брони: -18,42 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1480,00
Экономия при брони: -43,00 грн
1437,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,40 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1508,20 грн