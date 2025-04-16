Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
798,31
Экономия при брони: -25,95 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1540,06
Экономия при брони: -66,79 грн
1473,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
829,93
Экономия при брони: -43,12 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
415,61
Экономия при брони: -21,85 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
830,18
Экономия при брони: -43,65 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1453,32
Экономия при брони: -83,30 грн
1370,02 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
420,34
Экономия при брони: -26,54 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
839,54
Экономия при брони: -53,01 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1597,28
Экономия при брони: -100,86 грн
1496,42 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1585,16
Экономия при брони: -94,51 грн
1490,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1389,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
419,07
Экономия при брони: -42,31 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1580,81
Экономия при брони: -83,26 грн
1497,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
773,40
Экономия при брони: -28,53 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1552,58
Экономия при брони: -57,27 грн
1495,31 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
382,10
Экономия при брони: -13,30 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
831,70
Экономия при брони: -44,63 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1474,15
Экономия при брони: -68,52 грн
1405,63 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
781,39
Экономия при брони: -36,00 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1562,65
Экономия при брони: -72,00 грн
1490,65 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,75
Экономия при брони: -46,36 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
394,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
788,20 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1507,90 грн