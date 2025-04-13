Солу-Медрол (Solu-Medrol®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 445 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1449,36 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1445,76 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1470,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
409,71
Экономия при брони: -47,80 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
796,26
Экономия при брони: -62,31 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1511,64
Экономия при брони: -54,96 грн
1456,68 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1381,73 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1448,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
398,00
Экономия при брони: -46,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
689,64
Экономия при брони: -36,70 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1588,55
Экономия при брони: -84,53 грн
1504,02 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1470,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1518,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
393,56
Экономия при брони: -26,53 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1566,03
Экономия при брони: -63,81 грн
1502,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
396,60 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1515,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
804,14
Экономия при брони: -62,93 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1539,42
Экономия при брони: -55,98 грн
1483,44 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
330,50 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
413,86
Экономия при брони: -18,82 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №1
Pfizer Inc.
791,90 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1582,28
Экономия при брони: -88,18 грн
1494,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 40 мг/мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 125 мг/2 мл флакон Act-O-Vial №1
Pfizer Inc.
379,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Солу-Медрол порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1518,40
Экономия при брони: -49,90 грн
1468,50 грн