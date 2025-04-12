кишечные инфекции и кожный синдром Larva Migrans. Препарат принимают вместе с пищей. Желательно применять в одно и то же время суток. Если не наступает выздоровления через 3 нед, назначается второй курс лечения.

У некоторых пациентов, особенно у детей, могут возникать трудности при проглатывании целой таблетки, в таком случае таблетку рекомендуется разжевать с небольшим количеством воды или же размельчить.

Таблетки

Применяют у взрослых и детей в возрасте от 3 лет.



Инфекция Возраст Длительность применения Энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефалез Взрослые и дети в возрасте >3 лет* 400 мг 1 раз в сутки (1 таблетка) однократно Стронгилоидоз, тениоз, гименолепидоз Взрослые и дети в возрасте >3 лет* 400 мг 1 раз в сутки (1 таблетка) на протяжении 3 дней.

При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса Клонорхоз, опистархоз Взрослые и дети в возрасте >3 лет* 400 мг 1 таблетка 2 раза в сутки на протяжении 3 дней Кожный синдром Larva Migrans Взрослые и дети в возрасте старше 3 лет* 400 мг 1 таблетка 1 раз в сутки на протяжении 1–3 дней Лямблиоз Только дети в возрасте 3–12 лет* 400 мг 1 таблетка 1 раз в сутки на протяжении 5 дней



*Для детей в возрасте 2–3 лет применяется другая форма препарата — суспензия для перорального применения.

Суспензия



Инфекция Возраст Длительность применения Энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефалез Взрослые и дети в возрасте >2 лет 400 мг 1 раз в сутки (10 мл суспензии) однократно Дети в возрасте от 1 года до 2 лет 200 мг 1 раз в сутки (5 мл суспензии) однократно Стронгилоидоз, тениоз, гименолепидоз Взрослые и дети в возрасте >2 лет 400 мг 1 раз в сутки (10 мл суспензии) на протяжении 3 дней.

При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса Клонорхоз, опистархоз Взрослые и дети в возрасте >2 лет 400 мг (10 мл суспензии) 2 раза в сутки на протяжении 3 дней Кожный синдром Larva Migrans Взрослые и дети в возрасте старше 2 лет 400 мг (10 мл суспензии) 1 раз в сутки на протяжении 1–3 дней Лямблиоз Только дети в возрасте от 2 до 12 лет 400 мг (10 мл суспензии) 1 раз в сутки на протяжении 5 дней



Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекции дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекции дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности такие пациенты должны находиться под тщательным контролем.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может оказывать существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациенты с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) в начале применения альбендазола должны находиться под тщательным контролем.

Системные гельминтные инвазии (продолжительное лечение высокими дозами). Препарат принимается вместе с пищей.

Детям в возрасте до 6 лет назначение препарата в высоких дозах не рекомендуется. Режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от возраста, массы тела, а также степени тяжести инфекции.

Доза для пациентов при массе тела >60 кг составляет 400 мг (1 таблетка или 10 мл суспензии) 2 раза в сутки. При массе тела <60 кг препарат назначают из расчета 15 мг/кг/сут. Эту дозу необходимо разделить на 2 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг.



Инфекция Длительность применения Цистный эхинококкоз 28 дней. 28-дневный цикл можно назначать повторно (всего 3 раза) после перерыва в 14 дней Неоперабельные и множественные цисты До трех 28-дневных циклов при лечении печеночных, легочных и перитонеальных цист. При наличии цист другой локализации (в костях или головном мозге) может потребоваться длительное лечение Перед операцией Перед операцией рекомендуется два 28-дневных цикла; если операцию необходимо выполнить раньше, чем будут завершены эти циклы, лечение следует продолжать как можно дольше до начала операции После операции

После чрескожного дренажа цист Если перед операцией был проведен короткий (<14 дней) курс лечения или в случае проведения неотложного оперативного вмешательства после операции проводят 2 цикла по 28 дней, разделенных 14-дневным перерывом в приеме препарата.

Аналогично, если выявлены жизнеспособные цисты или возникло распространение гельминтов, проводят 2 полных цикла лечения Альвеолярный эхинококкоз 28 дней. Второй 28-дневный курс повторяют после 2-недельного перерыва в приеме препарата. Лечение может быть продлено на несколько месяцев или лет Нейроцистицеркоз* Продолжительность приема — от 7 до 30 дней в зависимости от ответа на лечение. Второй курс можно повторить после 2-недельного перерыва в приеме препарата Цисты в паренхиме и гранулемы Обычная продолжительность лечения — от 7 (минимум) до 28 дней Арахноидальные и внутрижелудочковые цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней Рацемозные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней, может длиться дольше. Продолжительность лечения определяется рентгенологически, а также клиническим ответом на лечение Капилляриоз 400 мг 1 раз в сутки на протяжении 10 дней** Гнатостомоз 400 мг 1 раз в сутки на протяжении 10–20 дней** Трихинеллез, токсокароз 400 мг 2 раза в сутки на протяжении 5–10 дней**



*При лечении пациентов с нейроцистицеркозом необходимо назначать соответствующую ГКС- и противосудорожную терапию. Пероральные и в/в ГКС рекомендуются для предупреждения случаев церебральной гипертензии на протяжении 1-й недели лечения.

**Обычно достаточно одного курса лечения, но могут потребоваться следующие курсы, если результаты паразитологического обследования останутся положительными.

Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекции дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекции дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности такие пациенты должны находиться под тщательным контролем.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может существенно влиять на его фармакокинетику. Поэтому пациенты с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) перед началом применения альбендазола должны быть тщательно обследованы, в случае существенного повышения уровня трансаминаз или снижения показателей крови до клинически значимого уровня лечение необходимо прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Дети. Препарат в форме таблеток предназначен для применения у детей в возрасте от 3 лет. Для лечения детей в возрасте от 2 до 3 лет рекомендуется препарат в форме суспензии для перорального применения. Препарат в форме суспензии для перорального применения противопоказан для применения у детей в возрасте до 1 года.