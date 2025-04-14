Днепр (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,51
Экономия при брони: -6,69 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
180,36
Экономия при брони: -12,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,51
Экономия при брони: -10,97 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,59
Экономия при брони: -5,54 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,90
Экономия при брони: -1,20 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
169,00
Экономия при брони: -7,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,50
Экономия при брони: -7,15 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
88,12
Экономия при брони: -5,38 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
84,93
Экономия при брони: -6,58 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,00
Экономия при брони: -7,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,51
Экономия при брони: -8,16 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,24
Экономия при брони: -10,39 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
90,05
Экономия при брони: -4,52 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,94
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,21
Экономия при брони: -9,08 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
175,62
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,61
Экономия при брони: -7,51 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,44
Экономия при брони: -10,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
84,71
Экономия при брони: -3,05 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,59
Экономия при брони: -7,29 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
176,53
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
84,37
Экономия при брони: -8,53 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн