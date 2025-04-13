Киев (адрес не указан)
Доступно в 839 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,27
Экономия при брони: -12,95 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
173,76
Экономия при брони: -20,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,27
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,34
Экономия при брони: -9,43 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,97
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,27
Экономия при брони: -12,95 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
173,76
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline