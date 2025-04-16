Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
81,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,59
Экономия при брони: -9,60 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,41
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,18
Экономия при брони: -4,14 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
180,34
Экономия при брони: -8,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,51
Экономия при брони: -9,52 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,46
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,47
Экономия при брони: -7,65 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,04
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,26
Экономия при брони: -6,44 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
176,72
Экономия при брони: -13,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
83,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,62
Экономия при брони: -5,80 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
175,43
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,39
Экономия при брони: -10,67 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,96
Экономия при брони: -17,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,33
Экономия при брони: -11,61 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,09
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,40
Экономия при брони: -10,68 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
175,17
Экономия при брони: -17,42 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн