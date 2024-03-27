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Активные вещества — “А”АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)

АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Мили Хелскере Лимитед
В 1165 аптеках
от 119,22 грн
Цены в аптеках
Зентел таблетки, 400 мг, № 1; GlaxoSmithKline
Зентел Таблетки, 400 мг, № 1 GlaxoSmithKline
В 1111 аптеке
от 57,84 грн
Цены в аптеках
Альдазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3; Киевский витаминный завод
Альдазол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 3 Киевский витаминный завод
В 1070 аптеках
от 105,59 грн
Цены в аптеках
Зентел суспензия оральная, 400 мг/10 мл, флакон, 10 мл, № 1; GlaxoSmithKline
Зентел Суспензия оральная, 400 мг/10 мл, флакон, 10 мл, № 1 GlaxoSmithKline
В 1016 аптеках
от 105,48 грн
Цены в аптеках
Вормил суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 977 аптеках
от 101,58 грн
Цены в аптеках
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 851 аптеке
от 59,42 грн
Цены в аптеках
Альбела таблетки, 400 мг, блистер, № 3; Гледфарм Лтд
Альбела Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд
В 703 аптеках
от 92,74 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
от 95,06 грн
Цены в аптеках
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Тернофарм
В 377 аптеках
от 82,55 грн
Цены в аптеках
Альбензи суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензи Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 3 Тернофарм
В 185 аптеках
от 90,71 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
от 128,91 грн
Цены в аптеках
Альбендазол-Фармекс таблетки, 400 мг, блистер, № 3; Здоровье
Альбендазол-Фармекс Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Здоровье
В 31 аптеке
от 72,52 грн
Цены в аптеках
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 3 Тернофарм
В 14 аптеках
от 127,40 грн
Цены в аптеках
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 3 Тернофарм
В 9 аптеках
от 98,45 грн
Цены в аптеках
Ангельмекс таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ангельмекс Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 6 аптеках
от 136,82 грн
Цены в аптеках
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3 Тернофарм
В 2 аптеках других городов
от 109,00 грн
Цены в других городах
Вормстоп таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; M. Biotech Ltd.
Вормстоп Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Альбендазол таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 3 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки для жевания, суспензия для перорального применения.
АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)
CAS №: 54965-21-8 C12H15N3O2S
USPDDN, RTECS: метил 5-(пропилтио)-2-бензимидазолкарбамат.
RTECS: (5-(пропилтио)-1H-бензимидазол-2-ил)карбаминовой кислоты метиловый эфир; или 5-пропилтио)-2-карбометоксиаминобензимидазол.
NLM: О-метил N-(5-(пропилтио)-2-бензимидазолил)карбамат.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки для жевания, суспензия для перорального применения.

антигельминтное средство, обладающее активностью также в отношении патогенных простейших. Действует на кишечные и тканевые формы паразитов; активен в отношении яиц, личинок и взрослых гельминтов. Противоглистное действие альбендазола обусловлено угнетением полимеризации тубулина, приводящим к нарушению метаболизма и гибели гельминтов.
Альбендазол активен в отношении кишечных паразитов, включая нематоды — Ascaris lumbricoides, Тrichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Cutaneous Larva Migrans; цестоды — Hymenolepsis nаnа (карликовый цепень), Taenia solium (свиной цепень), Taenia saginata (бычий цепень); трематоды — Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis; простейшие — Giardia lamblia.
Альбендазол активен в отношении тканевых паразитов, включая цистный эхинококкоз и альвеолярный эхинококкоз, вызываемые инвазией Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis соответственно. Эффективен при лечении нейроцистицеркоза, вызываемого инвазией личинок свиного цепня T. solium, капилляриоза, вызываемого Capillaria philippinensis, и гнатостомоза, вызываемого инвазией Gnathostoma spinigerum. Альбендазол уничтожает цисты или значительно уменьшает их размеры у пациентов с гранулярным эхинококкозом. После лечения альбендазолом количество нежизнеспособных цист увеличивается до 90% по сравнению с 10% у больных, не получавших лечения. После применения альбендазола при цистах, вызванных Echinococcus multilocularis, полное излечение отмечали у меньшей части пациентов, у большинства — улучшение или стабилизацию заболевания.
При пероральном введении альбендазол абсорбируется слабо (<5%). Одновременный прием жирной пищи примерно в 5 раз увеличивает абсорбцию препарата. Быстро метаболизируется в печени при первичном прохождении. Основной метаболит — сульфат альбендазола — сохраняет половину фармакологической активности исходного вещества. T½ альбендазола составляет 8,5 ч. Сульфат альбендазола и его метаболиты в основном выводятся с желчью и только небольшая их часть — с мочой. Установлено, что после продолжительного введения препарата в высоких дозах элиминация его из цист продолжается несколько недель.

энтеробиоз, анкилостомоз и некатороз, гименолепидоз, тениоз, стронгилоидоз, аскаридоз, трихинеллез, клонорхоз, кожные мигрирующие личинки, лямблиоз у детей.
Длительное лечение альбендазолом в высоких дозах показано при следующих системных глистных инвазиях:
цистный эхинококкоз (вызванный Echinococcus granulosus):

  • при невозможности хирургического вмешательства;
  • перед хирургическим вмешательством;
  • после операции, если предоперационное лечение было слишком коротким, если наблюдается распространенность гельминтов или если при операции были найдены живые формы;
  • после чрескожного дренажа цист с диагностической или терапевтической целью;

альвеолярный эхинококкоз (вызванный Echinococcus multilocularis):

  • при неоперабельном заболевании, в частности при паллиативном хирургическом лечении;
  • при радикальном хирургическом лечении или трансплантации печени;

нейроцистицеркоз (вызванный личинками Trichinella solium) при наличии:

  • единичных или множественных цист или гранулематозного поражения мозга;
  • арахноидальных или внутрижелудочковых цист;
  • рацемозных цист.

Альбендазол применяют также при капиллярозе, гнатостомозе, трихинозе (вызванном Trichinella spiralis и T. pseudospiralis), токсокарозе (вызванном Toxocara canis и другими родственными видами).

при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихинеллезе обычная доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет составляет 400 мг. Детям в возрасте 1 года–2 лет обычно назначают в разовой дозе 200 мг. В случае диагностированного или предполагаемого стронгилоидоза, тениоза и гименолепидоза взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно назначают по 400 мг 1 раз в сутки 3 дня подряд. При подтвержденном гименолепидозе рекомендуется провести повторный курс лечения через 10–21 день.
При описторхозе и клонорхозе взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначают по 400 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней. Указанная схема обеспечивает эффективное лечение и при смешанной инвазии Opisthorchis viverrini и Chlonorchis sinensis.
При кожных мигрирующих личинках (Cutaneous larva migrans) взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно назначают по 400 мг ежедневно в течение 1–3 дней.
При лямблиозе детям в возрасте 2–12 лет назначают по 400 мг/сут ежедневно в течение 5 дней.
При системных глистных инвазиях доза альбендазола зависит от вида паразита, массы тела пациента и тяжести заболевания. При цистном эхинококкозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг на протяжении 28 дней, пациентам с массой тела <60 кг — в суточой дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. Курс лечения может быть повторен с интервалом 14 дней; при необходимости можно провести 3 таких курса.
При альвеолярном эхинококкозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг на протяжении 28 дней с 14-дневным перерывом между циклами. Пациентам с массой тела <60 кг назначают в суточной дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. При необходимости лечение продлевают на месяцы и годы.
При нейроцистицеркозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг в течение 7–30 дней в зависимости от результата. Пациентам с массой тела <60 кг назначают в суточной дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. Повторный курс лечения может быть проведен через 1–2 нед.
При капилляриозе детям и взрослым назначают по 400 мг ежедневно в течение 10 дней.
При гнатостомозе детям и взрослым назначают по 400 мг ежедневно в течение 10–20 дней.

период беременности, повышенная чувствительность к альбендазолу.

диарея, боль в области живота, в том числе в эпигастральной области, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, зуд), повышение активности печеночных ферментов, лейкопения, панцитопения, обратимая алопеция, лихорадка.

чтобы избежать случайного применения в ранние сроки беременности, женщинам репродуктивного возраста лечение альбендазолом следует начинать на 1-й неделе менструации или при отрицательном результате теста на беременность. Пациенток следует предупредить о необходимости применения эффективных методов контрацепции во время лечения альбендазолом и в течение 1 мес после его отмены.
Во время лечения следует контролировать активность печеночных ферментов до начала каждого цикла лечения и (желательно) каждые 2 нед во время лечения. Если показатель более чем в 2 раза превышает верхнюю границу нормы, лечение альбендазолом следует прервать до полной его нормализации.
Необходимо контролировать количество лейкоцитов в начале и каждые 2 нед в течение каждого 28-дневного цикла лечения. Применение альбендазола при лейкопении можно продолжать в том случае, если степень снижения незначительная и лейкопения не прогрессирует.

циметидин, празиквантел и дексаметазон повышают уровень метаболитов альбендазола в плазме крови.