АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)

при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихинеллезе обычная доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет составляет 400 мг. Детям в возрасте 1 года–2 лет обычно назначают в разовой дозе 200 мг. В случае диагностированного или предполагаемого стронгилоидоза, тениоза и гименолепидоза взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно назначают по 400 мг 1 раз в сутки 3 дня подряд. При подтвержденном гименолепидозе рекомендуется провести повторный курс лечения через 10–21 день.

При описторхозе и клонорхозе взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначают по 400 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней. Указанная схема обеспечивает эффективное лечение и при смешанной инвазии Opisthorchis viverrini и Chlonorchis sinensis.

При кожных мигрирующих личинках (Cutaneous larva migrans) взрослым и детям в возрасте старше 2 лет обычно назначают по 400 мг ежедневно в течение 1–3 дней.

При лямблиозе детям в возрасте 2–12 лет назначают по 400 мг/сут ежедневно в течение 5 дней.

При системных глистных инвазиях доза альбендазола зависит от вида паразита, массы тела пациента и тяжести заболевания. При цистном эхинококкозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг на протяжении 28 дней, пациентам с массой тела <60 кг — в суточой дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. Курс лечения может быть повторен с интервалом 14 дней; при необходимости можно провести 3 таких курса.

При альвеолярном эхинококкозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг на протяжении 28 дней с 14-дневным перерывом между циклами. Пациентам с массой тела <60 кг назначают в суточной дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. При необходимости лечение продлевают на месяцы и годы.

При нейроцистицеркозе пациентам с массой тела >60 кг назначают в суточной дозе 800 мг в 2 приема по 400 мг в течение 7–30 дней в зависимости от результата. Пациентам с массой тела <60 кг назначают в суточной дозе из расчета 15 мг/кг двумя равными частями (максимальная доза — 800 мг/сут), как указано выше. Повторный курс лечения может быть проведен через 1–2 нед.

При капилляриозе детям и взрослым назначают по 400 мг ежедневно в течение 10 дней.

При гнатостомозе детям и взрослым назначают по 400 мг ежедневно в течение 10–20 дней.