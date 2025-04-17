Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,87
Экономия при брони: -7,92 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
175,93
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,17
Экономия при брони: -12,89 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
178,80
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
83,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,59
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,29
Экономия при брони: -10,42 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
179,05
Экономия при брони: -19,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
83,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,26
Экономия при брони: -6,96 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,67
Экономия при брони: -12,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,69
Экономия при брони: -7,39 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
175,78
Экономия при брони: -13,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,49
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
84,85
Экономия при брони: -6,74 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
173,85
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн