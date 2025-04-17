Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,28
Экономия при брони: -2,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,40
Экономия при брони: -10,81 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,52
Экономия при брони: -5,11 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
183,81
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
83,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,50
Экономия при брони: -11,13 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,01
Экономия при брони: -5,26 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
178,80
Экономия при брони: -14,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн