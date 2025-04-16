Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
84,76
Экономия при брони: -10,45 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
173,64
Экономия при брони: -10,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,49
Экономия при брони: -4,52 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,21
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
183,66
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,46
Экономия при брони: -12,60 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
81,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
81,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,14
Экономия при брони: -12,33 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
178,65
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,56
Экономия при брони: -11,16 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
177,34
Экономия при брони: -10,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,14
Экономия при брони: -9,74 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,43
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline