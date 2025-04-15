Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
90,22
Экономия при брони: -8,89 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
178,32
Экономия при брони: -16,34 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
85,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,81
Экономия при брони: -8,13 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
184,20
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,85
Экономия при брони: -9,04 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
184,30
Экономия при брони: -16,18 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
82,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
174,60 грн