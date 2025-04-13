Харьков (адрес не указан)
Доступно в 355 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
86,69
Экономия при брони: -6,85 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
173,73
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
87,03
Экономия при брони: -10,04 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
179,01
Экономия при брони: -14,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
88,06
Экономия при брони: -10,41 грн
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
179,25
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline
Зентел суспензия оральная 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Зентел таблетки 400 мг №1
GlaxoSmithKline