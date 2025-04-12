натуральний комплекс МелаМаг B 6 в якості дієтичної добавки до раціону харчування є додатковим джерелом мелатоніну, магнію та вітаміну В 6 . Застосовується для нормалізації сну за рахунок мелатоніну, який прискорює засинання, покращує якість та тривалість сну, регулює зміни фаз та циркадні ритми, усуває часті пробудження вночі, надає відчуття повноцінного відпочинку вранці та легке пробудження.

За рахунок магнію та вітаміну В 6 покращується робота нервової системи, усуваються дратівливість, тривожність, занепокоєння, прояви стресу, слабкість, втома, м’язові судоми, порушення сну, спричинені дефіцитом магнію та вітаміну В 6 в організмі, або підвищенною потребою у магнії (фізичні та психічні перенавантаження, стресс, зміна кліматичних поясів, клімактеричний період, похилий вік, куріння, вживання алкоголю).

МелаМаг B 6 забезпечує спокійний і глибокий сон вночі, заспокоює при хронічному безсонні внаслідок стомлюваності, стресових реакцій, порушеного психоемоційного стану, позитивно впливає на процеси адаптації при зміні часових поясів при перельотах та тривалих подорожах, безсонні у людей похилого віку, підвищує розумову та фізичну працездатність, покращує настрій, загальний та психічний стан організму, стимулює імунний захист та має антиоксидантні властивості.

Спосіб вживання та добова кількість: вживати дорослим по 1-2 капсули на добу, за 30 хвилин до сну.

Термін споживання: до 14 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. При зміні часових поясів рекомендовано вживати коротким курсом, за потреби, до нормалізації сну.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок, дітям до 18 років, хворим на аутоімунні захворювання та при лейкозі.

Перед вживанням добавки дієтичної рекомендована консультація лікаря.

Не використовувати під час керування автомобілем та при роботі з точними механізмами.

Не перевищувати зазначену рекомендовану добову дозу.

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом.