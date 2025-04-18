МелаМаг-B6 капсули (MelaMag-B6 capsules)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,84
Економія при броні: -13,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,54
Економія при броні: -12,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Економія при броні: -38,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
8.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,59
Економія при броні: -11,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
122.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"