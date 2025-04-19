МелаМаг-B6 капсули (MelaMag-B6 capsules)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Економія при броні: -45,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,61
Економія при броні: -6,01 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,75
Економія при броні: -22,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Економія при броні: -13,78 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,63
Економія при броні: -6,04 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
173,21
Економія при броні: -12,02 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"