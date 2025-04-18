МелаМаг-B6 капсули (MelaMag-B6 capsules)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,21
Економія при броні: -13,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,10
Економія при броні: -9,01 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,21
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Київ, просп. Голосіївський, 15
5.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"