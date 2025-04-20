МелаМаг-B6 капсули (MelaMag-B6 capsules)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
29.7 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 77-А
38.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Економія при броні: -15,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
60.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новий Буг, пл. Свободи, 16
69.5 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
84.0 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
90.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63
90.1 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
92.6 км
МелаМаг-B6 капсули пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Економія при броні: -15,53 грн