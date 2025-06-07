Ланейра (Laneyra)
Ланейра інструкція із застосування
Склад
Склад (вміст в 1 таблетці).
Активні речовини: альфа-ліпоєва кислота — 300 mg (мг), ацетил L-карнітин — 250 mg (мг), цинк — 7,5 mg (мг), нервонова кислота — 50 mg (мг), чорниці сухої екстракт 2,5% — 50 mg (мг), вітамін B3 — 9 mg (мг), селен — 25 µg (мкг), вітамін B6 — 1 mg (мг), вітамін B12 — 1 µg (мкг).
Характеристика
Альфа–ліпоєва кислота, як кофермент мітохондріальних мультиферментних комплексів бере участь в окислювальному карбоксилюванні піровиноградної кислоти і α-кетокис-лот.
Сприяє зниженню вмісту глюкози в крові, а також подоланню інсулінорезистентності.
Бере участь в регуляції ліпідного та вуглеводного обміну, стимулює обмін холестерину та покращує ендоневральний кровотік. Підвищує вміст глутатіону, який нормалізує функцію уражених діабетичним процесом нервів, завдяки антиоксидантним властивостям.
Ацетил L-карнітин бере участь в метаболізмі жирних кислот і вуглеводів, захищає тканини мозку від ішемії за рахунок енергетичного забезпечення організму. Має антиоксидантну, мембраностабілізуючу та нейропротекторну дію. Здійснює нейропротекторну дію, особливо по відношенню до нейронів та їх органел (мітохондрій), модулює активність фактора росту нервів, а також має холіноміметичну дію завдяки структурній схожості до ацетилхоліну. Покращує процеси регенерації нервових клітин при ураженнях перифе-ричних нервів в тому числі за рахунок стимулювання синтезу фосфоліпідів для побудови мембран.
Нервонова кислота — мононенасичена омега-9 жирна кислота, яка приймає участь у формуванні мієлінової оболонки у рості, розвитку мозку, та сприяє поліпшенню когнітив-них функцій. Нервонова кислота приймає участь у синтезі сфінголіпідних ефірів (такий як гангліозид та цереброзид) та сфінгомієліну.
Цинк приймає участь у проведенні нервових імпульсів, покращує метаболізм і дію деяких вітамінів, є складовим елементом багатьох металопротеаз, що важливо в синтезі ДНК; стабілізує структуру інсуліну.
Чорниці сухий екстракт (Vaccinium Myrtillus) забезпечує антиоксидантний захист, покращення периферичної та венозної мікроциркуляції та сприяє нормалізації тонусу судин.
Вітаміни B3-B6-B12: вітаміни групи В відіграють значну роль як коферменти в нервовій системі. Вони беруть участь у виробництві енергії, метаболізмі амінокислот та синтезі нейромедіаторів (дофаміну, серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, норадреналіну) та мелатоніну; потрібні при утворенні та відновленні мієліну, що актуально при регенерації нервів після травми.
Селен — мікроелемент з антиоксидантними властивостями, є частиною протеїнів, які беруть участь в антиоксидантному захисті від окислювального стресу, що супроводжує деякі неврологічні розлади.
Рекомендації з вживання
Ланейра — дієтична добавка, яка може використовуватись, як додаткове джерело поживних речовин, таких як альфа–ліпоєва кислота, ацетил L-карнітин, нервонова кислота, екстракт чорниці, вітамін B3, цинк, вітамін B6, селен, вітамін B12.
Активні компоненти Ланейра сприяють активізації власних відновлювальних процесів та покращенню стану центральної та вегетативної нервової систем при наступних станах:
• нейропатії різного генезу, включаючи алкогольну та діабетичну;
• радікулопатії при корінцевому синдромі;
• периферичному нейропатичному болю та невралгії;
• цукровому діабеті, та проявах метаболічних порушень: метаболічному синдромі, інсулінорезистентності, зниженню толерантності до глюкози;
• астенії.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: дорослим по 1-2 таблетці на добу, під час їжі. Таблетку ковтають і запивають ½ склянки води. Перед використанням рекомендується проконсультуватися у лікаря. Тривалість споживання визначається індивідуально.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість!
Рекомендований термін вживання: тривалість споживання визначається індивідуально.
Застереження щодо використання: в період вагітності або годування груддю перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. У рідкісних випадках, потрібен додатковий контроль рівня глікемії оскільки альфа-ліпоєва кислота та ацетил L–карнітин підсилюють ефекти інсуліну і пероральних гіпоглікемізуючих засобів.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C, в сухому та захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності до вживання: 3 рокі (36 місяців) з дати виробництва.