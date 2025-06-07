Альфа–ліпоєва кислота, як кофермент мітохондріальних мультиферментних комплексів бере участь в окислювальному карбоксилюванні піровиноградної кислоти і α-кетокис-лот.

Сприяє зниженню вмісту глюкози в крові, а також подоланню інсулінорезистентності.

Бере участь в регуляції ліпідного та вуглеводного обміну, стимулює обмін холестерину та покращує ендоневральний кровотік. Підвищує вміст глутатіону, який нормалізує функцію уражених діабетичним процесом нервів, завдяки антиоксидантним властивостям.

Ацетил L-карнітин бере участь в метаболізмі жирних кислот і вуглеводів, захищає тканини мозку від ішемії за рахунок енергетичного забезпечення організму. Має антиоксидантну, мембраностабілізуючу та нейропротекторну дію. Здійснює нейропротекторну дію, особливо по відношенню до нейронів та їх органел (мітохондрій), модулює активність фактора росту нервів, а також має холіноміметичну дію завдяки структурній схожості до ацетилхоліну. Покращує процеси регенерації нервових клітин при ураженнях перифе-ричних нервів в тому числі за рахунок стимулювання синтезу фосфоліпідів для побудови мембран.

Нервонова кислота — мононенасичена омега-9 жирна кислота, яка приймає участь у формуванні мієлінової оболонки у рості, розвитку мозку, та сприяє поліпшенню когнітив-них функцій. Нервонова кислота приймає участь у синтезі сфінголіпідних ефірів (такий як гангліозид та цереброзид) та сфінгомієліну.

Цинк приймає участь у проведенні нервових імпульсів, покращує метаболізм і дію деяких вітамінів, є складовим елементом багатьох металопротеаз, що важливо в синтезі ДНК; стабілізує структуру інсуліну.

Чорниці сухий екстракт (Vaccinium Myrtillus) забезпечує антиоксидантний захист, покращення периферичної та венозної мікроциркуляції та сприяє нормалізації тонусу судин.

Вітаміни B 3 -B 6 -B 12 : вітаміни групи В відіграють значну роль як коферменти в нервовій системі. Вони беруть участь у виробництві енергії, метаболізмі амінокислот та синтезі нейромедіаторів (дофаміну, серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, норадреналіну) та мелатоніну; потрібні при утворенні та відновленні мієліну, що актуально при регенерації нервів після травми.

Селен — мікроелемент з антиоксидантними властивостями, є частиною протеїнів, які беруть участь в антиоксидантному захисті від окислювального стресу, що супроводжує деякі неврологічні розлади.