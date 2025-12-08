Київ
Ланейра (Laneyra)

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1068,00 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1077,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1349,21
Економія при броні: -297,07 грн
1052,14 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
979,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1077,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1338,14
Економія при броні: -262,96 грн
1075,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1347,30
Економія при броні: -289,39 грн
1057,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні: -152,90 грн
1026,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні: -56,52 грн
1071,98 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні: -152,90 грн
1026,10 грн
