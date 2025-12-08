Київ
Доступно в 190 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1068,00
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1077,50
грн
Забрати 09.12 після 15:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1349,21
Економія при броні:
-297,07 грн
1052,14
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
979,60
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1077,50
грн
Забрати 10.12 після 12:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1338,14
Економія при броні:
-262,96 грн
1075,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1347,30
Економія при броні:
-289,39 грн
1057,91
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні:
-152,90 грн
1026,10
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні:
-56,52 грн
1071,98
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-149,30 грн
1026,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні:
-152,90 грн
1026,10
грн
Забронювати
