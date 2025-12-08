Київ
Ланейра (Laneyra)

Ланейра (Laneyra)

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні: -128,50 грн
1050,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1334,46
Економія при броні: -285,07 грн
1049,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні: -56,52 грн
1071,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1343,23
Економія при броні: -293,39 грн
1049,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -177,36 грн
1144,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1327,71
Економія при броні: -280,30 грн
1047,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
587,70
Економія при броні: -120,95 грн
466,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні: -56,52 грн
1071,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1354,30
Економія при броні: -306,85 грн
1047,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1293,65
Економія при броні: -244,09 грн
1049,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
589,50
Економія при броні: -64,25 грн
525,25 грн
