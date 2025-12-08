Київ
Ланейра (Laneyra)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1021,50 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1038,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -127,58 грн
1194,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1329,37
Економія при броні: -63,73 грн
1265,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1343,10
Економія при броні: -84,42 грн
1258,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1292,91
Економія при броні: -254,78 грн
1038,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1342,34
Економія при броні: -294,89 грн
1047,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1333,69
Економія при броні: -237,80 грн
1095,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -127,58 грн
1194,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1077,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Новосельського, 65
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1028,49 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1349,46
Економія при броні: -263,26 грн
1086,20 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1126,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1343,49
Економія при броні: -296,04 грн
1047,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -149,30 грн
1026,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1327,94
Економія при броні: -241,70 грн
1086,24 грн
