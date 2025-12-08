Київ
Ланейра (Laneyra)

Ланейра (Laneyra)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 234 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -66,21 грн
1256,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1358,63
Економія при броні: -308,11 грн
1050,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні: -56,52 грн
1071,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1351,63
Економія при броні: -303,66 грн
1047,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні: -128,50 грн
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -177,36 грн
1144,94 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1260,50
Економія при броні: -274,97 грн
985,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні: -56,52 грн
1071,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1224,40
Економія при броні: -79,46 грн
1144,94 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1224,40
Економія при броні: -79,46 грн
1144,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -127,58 грн
1194,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1178,50
Економія при броні: -59,02 грн
1119,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1318,17
Економія при броні: -259,66 грн
1058,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1318,91
Економія при броні: -260,40 грн
1058,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -127,58 грн
1194,72 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні: -127,58 грн
1194,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні: -124,90 грн
1050,50 грн
ГоловнаКошикОбране