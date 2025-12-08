Київ
Про товар
Ціни
Ланейра (Laneyra)
Ланейра (Laneyra)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 234 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні:
-66,21 грн
1256,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1358,63
Економія при броні:
-308,11 грн
1050,52
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні:
-56,52 грн
1071,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1351,63
Економія при броні:
-303,66 грн
1047,97
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1179,00
Економія при броні:
-128,50 грн
1050,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-124,90 грн
1050,50
грн
Забронювати
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні:
-177,36 грн
1144,94
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1260,50
Економія при броні:
-274,97 грн
985,53
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1128,50
Економія при броні:
-56,52 грн
1071,98
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-124,90 грн
1050,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1224,40
Економія при броні:
-79,46 грн
1144,94
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1224,40
Економія при броні:
-79,46 грн
1144,94
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні:
-127,58 грн
1194,72
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1178,50
Економія при броні:
-59,02 грн
1119,48
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1318,17
Економія при броні:
-259,66 грн
1058,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1318,91
Економія при броні:
-260,40 грн
1058,51
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні:
-127,58 грн
1194,72
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1322,30
Економія при броні:
-127,58 грн
1194,72
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ланейра таблетки №30
Фармліга
1175,40
Економія при броні:
-124,90 грн
1050,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню