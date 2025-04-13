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Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
3 препарати
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Кодалі лосьйон для тіла
200 мл живильний №1
Caudalie
від
740,30
грн
в 22 аптеках
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Кодалі лосьйон для тіла
400 мл живильний №1
Caudalie
від
1140,80
грн
в 10 аптеках
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Кодалі лосьйон для тіла
200 мл зволожуючий №1
Caudalie
Немає в наявності
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Пакування
200 мл
400 мл
Ціни в
Київ
від
740,30
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
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