Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -417,70 грн
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -417,70 грн
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
272.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -101,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні: -44,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні: -44,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -101,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
387.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie