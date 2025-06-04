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Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Чернігів
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
798,20
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
740,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
126.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
643,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,03
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,02
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
740,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
643,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
129.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
130.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
643,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
740,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
643,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,02
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
130.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
888,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
130.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
798,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
130.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
643,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
888,00
грн
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