Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1365,99
Економія при броні: -75,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -41,80 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -41,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні: -299,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
5.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
6.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
7.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie