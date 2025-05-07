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Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Харків
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
144.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-219,10 грн
1065,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
997,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
1110,10
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
804,60
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
997,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,02
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
804,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
804,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
929,00
грн
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Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні:
-257,10 грн
1027,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні:
-44,97 грн
1454,02
грн
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