Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -417,70 грн
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
399.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -417,70 грн
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
434.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
435.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні: -44,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1498,99
Економія при броні: -44,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
437.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
437.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
437.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie