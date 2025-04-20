Кодалі лосьйон для тіла (Caudalie body lotion)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1284,90
Економія при броні: -8,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
66.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 58/1
69.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 44
118.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Мялковського Миколи, 1
137.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
137.3 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1332,40
Економія при броні: -55,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
336.7 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
458.8 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 400 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
460.5 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
462.1 км
Кодалі лосьйон для тіла 200 мл №1
Caudalie