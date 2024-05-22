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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet) (557730) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Ціна в місті Київ
від 362,10 грн
Без рецепта
1 шт від 362,10 грн 1 шт від 373,89 грн 1 шт від 373,30 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 46 аптеках
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Форма випуску
Rtur gen 4 (rtur g4)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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