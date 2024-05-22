Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняІнші ВМПДжгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet) Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet) (557730) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 362,10 грн Без рецепта 1 шт від 362,10 грн 1 шт від 373,89 грн 1 шт від 373,30 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 46 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Rtur gen 4 (rtur g4) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші ВМП