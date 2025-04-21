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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Вінниця
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Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Економія при броні:
-24,45 грн
464,55
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
126.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Економія при броні:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
193.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,82
Економія при броні:
-30,99 грн
611,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
203.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,33
Економія при броні:
-22,50 грн
611,83
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
205.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
656,65
Економія при броні:
-44,82 грн
611,83
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Січових Стрільців, 2-В
279.4 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
352.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
590,83
Економія при броні:
-31,64 грн
559,19
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
355.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
611,80
Економія при броні:
-28,83 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
360.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
621,17
Економія при броні:
-38,20 грн
582,97
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
386.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,57
Економія при броні:
-45,61 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
388.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Економія при броні:
-40,43 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
389.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,29
Економія при броні:
-44,33 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
389.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,58
Економія при броні:
-23,62 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
389.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,91
Економія при броні:
-39,95 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
389.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,82
Економія при броні:
-28,86 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
389.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,92
Економія при броні:
-24,96 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
389.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,82
Економія при броні:
-40,86 грн
605,96
грн
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
389.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,52
Економія при броні:
-42,56 грн
605,96
грн
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