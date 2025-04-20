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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Запоріжжя
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
127.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,86
Економія при броні:
-24,90 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
127.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,68
Економія при броні:
-31,72 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
129.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,14
Економія при броні:
-45,18 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
129.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,71
Економія при броні:
-30,75 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
131.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
628,61
Економія при броні:
-22,65 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
132.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,76
Економія при броні:
-28,80 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
132.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,11
Економія при броні:
-44,15 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
132.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,85
Економія при броні:
-34,89 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
133.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,01
Економія при броні:
-31,05 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
133.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,34
Економія при броні:
-30,38 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
136.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,56
Економія при броні:
-31,60 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
614,20
Економія при броні:
-31,23 грн
582,97
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
142.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,78
Економія при броні:
-33,81 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,76
Економія при броні:
-23,79 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
252.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
623,98
Економія при броні:
-41,01 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
256.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
615,20
Економія при броні:
-32,23 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
261.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
612,32
Економія при броні:
-29,35 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
372.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
583,97
Економія при броні:
-24,78 грн
559,19
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
374.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
622,87
Економія при броні:
-39,90 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
439.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,35
Економія при броні:
-40,52 грн
611,83
грн
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