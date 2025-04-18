Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,63
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,78
Економія при броні: -40,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
7.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,28
Економія при броні: -29,45 грн
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Економія при броні: -24,45 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
105.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Економія при броні: -15,60 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні: -10,47 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
344.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,67
Економія при броні: -34,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
344.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,59
Економія при броні: -30,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
346.4 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,22
Економія при броні: -42,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
347.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,17
Економія при броні: -39,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
349.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,75
Економія при броні: -33,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
350.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,23
Економія при броні: -32,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
351.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,69
Економія при броні: -33,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
351.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Економія при броні: -40,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
351.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,34
Економія при броні: -35,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
352.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,20
Економія при броні: -31,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
353.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,39
Економія при броні: -45,43 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липини, вул. Січових Стрільців, 2-В
364.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
401.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
607,81
Економія при броні: -24,84 грн