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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Львів
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Волиньфарм
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Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Січових Стрільців, 2-В
141.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
363.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Економія при броні:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
389.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Економія при броні:
-24,45 грн
464,55
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
463.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,87
Економія при броні:
-39,04 грн
611,83
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
473.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,20
Економія при броні:
-30,37 грн
611,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
474.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,38
Економія при броні:
-38,55 грн
611,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
623.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
596,84
Економія при броні:
-37,65 грн
559,19
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
625.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
623,28
Економія при броні:
-40,31 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
666.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
621,87
Економія при броні:
-38,90 грн
582,97
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
714.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,13
Економія при броні:
-43,17 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
716.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
628,24
Економія при броні:
-22,28 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
717.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,57
Економія при броні:
-33,61 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
718.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,29
Економія при броні:
-44,33 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
718.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,80
Економія при броні:
-29,84 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
718.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,13
Економія при броні:
-24,17 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
718.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,58
Економія при броні:
-28,62 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
718.4 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
631,96
Економія при броні:
-26,00 грн
605,96
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
718.9 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,15
Економія при броні:
-33,19 грн
605,96
грн
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