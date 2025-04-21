Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,85
Економія при броні: -34,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,34
Економія при броні: -30,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,76
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,11
Економія при броні: -44,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
628,61
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,01
Економія при броні: -31,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,56
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,71
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,14
Економія при броні: -45,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,68
Економія при броні: -31,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,86
Економія при броні: -24,90 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
150.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
612,32
Економія при броні: -29,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
240.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
614,20
Економія при броні: -31,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
242.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,78
Економія при броні: -33,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
259.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
583,97
Економія при броні: -24,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
262.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
622,87
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,76
Економія при броні: -23,79 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
313.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
623,98
Економія при броні: -41,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 34
319.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
615,20
Економія при броні: -32,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
347.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,35
Економія при броні: -40,52 грн