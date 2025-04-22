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Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний турнікет (Hemostatic tourniquet)
Чернігів
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
656,65
Економія при броні:
-44,82 грн
611,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,33
Економія при броні:
-22,50 грн
611,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
132.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,82
Економія при броні:
-30,99 грн
611,83
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
205.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Економія при броні:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
215.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Економія при броні:
-24,45 грн
464,55
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Економія при броні:
-10,47 грн
338,53
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
383.1 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
609,22
Економія при броні:
-26,25 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
385.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
607,34
Економія при броні:
-24,37 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
391.3 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
614,20
Економія при броні:
-31,23 грн
582,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
417.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,82
Економія при броні:
-40,86 грн
605,96
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
417.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,92
Економія при броні:
-36,96 грн
605,96
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липини, вул. Січових Стрільців, 2-В
419.8 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
420.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,29
Економія при броні:
-44,33 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
421.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,91
Економія при броні:
-39,95 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
425.4 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,57
Економія при броні:
-45,61 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
426.4 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,58
Економія при броні:
-23,62 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
426.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Економія при броні:
-40,43 грн
605,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
426.6 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,82
Економія при броні:
-28,86 грн
605,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
427.0 км
Джгут кровоспинний Турнікет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,45
Економія при броні:
-45,49 грн
605,96
грн
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