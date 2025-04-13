Фринол (Freenol)
Фринол інструкція із застосування
Склад
діюча речовина:
100 г крапель оральних містять: Фринолу, екстракту рідкого (1:11) з суміші ЛРС: тирличу коренів (Gentianae Radix), первоцвіту квіток з чашечкою (Primulae Flores cum Calycibus), щавлю трави (Rumicis Herba), бузини квіток (Sаmbuci Flores), вербени трави (Verbenae Herba) (1:3:3:3:3) [екстрагент — етанол 59% (об/об)] — 29,0 г;
допоміжні речовини: вода очищена.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора або злегка каламутна рідина жовто-коричневого кольору. Можливе помутніння або випадання осаду в процесі зберігання.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05X.
Фармакологічні властивості
Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, мають комплексну активність, що виявляється у секретолітичній дії, протинабряковому, протизапальному, імуностимулювальному та противірусному ефектах.
Активні компоненти лікарського засобу Фринол пригнічують розмноження різних респіраторних вірусів, таких як вірус грипу А, парагрипу та РСВ (респіраторно-синцитіальних вірусів).
Під впливом препарату регулюється секреція і зменшується набряк тканин. Відновлюється дренаж і вентиляція навколоносових пазух, усувається закладеність носа, нормалізується захисна функція епітелію дихальних шляхів. Підвищується ефективність антибіотикотерапії.
Фринол є традиційним лікарським засобом рослинного походження для використання відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.
Показання
Гострі та хронічні запалення приносових пазух.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якої з діючих або допоміжних речовин лікарського засобу, до інших видів первоцвіту. Пептична виразка.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія з іншими лікарськими засобами не спостерігалася. Комбінація з антибіотиками можлива і доцільна.
Особливості застосування
Рекомендована консультація лікаря, якщо у хворого спостерігаються виражені симптоми риносинуситу тяжкого ступеня, такі як кровотеча з носа, лихоманка, сильний біль, гнійні виділення з носа, порушення зору, асиметрія середньої частини обличчя чи очей або оніміння обличчя, оскільки в такому разі може бути потрібна невідкладна медикаментозна терапія.
Якщо під час лікування симптоми у пацієнта зберігаються більше 7–14 днів, посилюються або періодично повторюються, пацієнту рекомендується звернутися до лікаря.
Особливої уваги потребує застосування лікарського засобу пацієнтам з гастритом або функціональною диспепсією (так званий «чутливий шлунок»). Препарат слід застосовувати після їди.
Лікарський засіб містить етанол 19% (об/об), тобто 410 мг/дозу, тому його не слід застосовувати пацієнтам, які хворіють на алкоголізм або успішно завершили лікування від алкоголізму.
Слід бути обережним при застосуванні вагітним, жінкам, які годують груддю, дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.
Під час зберігання препарату можливе його помутніння або випадання осаду, проте це не впливає на дію препарату. Перед вживанням збовтувати.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю лікарський засіб можна застосовувати після консультації з лікарем у випадку, якщо користь від застосування переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах лікарський засіб не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами, але слід мати на увазі, що препарат містить етанол.
Спосіб застосування та дози
Якщо лікар не призначив інше, лікарський засіб застосовувати у таких дозах:
|Вік
|Разова доза
|Доьова доза
|Діти віком від 2 до 5 років
|по 15 крапель, що еквівалентно 0,9 мл
|45 крапель (3 рази по 15 крапель), що еквівалентно 2,7 мл
|Діти віком від 6 до 11 років
|по 25 крапель, що еквівалентно 1,5 мл
|75 крапель (3 рази по 25 крапель), що еквівалентно 4,5 мл
|Діти віком від 12 років та дорослі
|по 50 крапель, що еквівалентно 3 мл
|150 крапель (3 рази по 50 крапель), що еквівалентно 9 мл
Дорослі приймають краплі, як правило, у нерозведеному вигляді, але при бажанні можна додати певну кількість рідини. Дітям краплі слід застосовувати у розведеному вигляді і, щоб приховати гіркий смак, можна додавати у сік або чай.
Зазвичай рекомендований курс лікування становить 7–14 днів, якщо не був призначений лікарем інший. Слід дотримуватися рекомендацій розділу інструкції «Особливості застосування».
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.
Діти
У зв’язку з недостатністю досвіду застосування лікарський засіб не слід застосовувати дітям віком до 2 років.
Передозування
Випадки передозування на цей час невідомі. При перевищенні дози можливе посилення вказаних побічних реакцій.
Лікування: при виникненні проявів отруєння або передозування необхідна симптоматична терапія.
Побічні реакції
Нечасто спостерігаються шлунково-кишкові розлади, включаючи біль у шлунку, нудоту, діарею, блювання, абдомінальний дискомфорт. Можливі реакції підвищеної чутливості, включаючи висипання, почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янку, набряк Квінке, задишку, припухлість обличчя.
При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу і звернутися до лікаря.
Термін придатності
1 рік.
Термін придатності після розкриття упаковки — 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Галичфарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.