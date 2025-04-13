Рекомендована консультація лікаря, якщо у хворого спостерігаються виражені симптоми риносинуситу тяжкого ступеня, такі як кровотеча з носа, лихоманка, сильний біль, гнійні виділення з носа, порушення зору, асиметрія середньої частини обличчя чи очей або оніміння обличчя, оскільки в такому разі може бути потрібна невідкладна медикаментозна терапія.

Якщо під час лікування симптоми у пацієнта зберігаються більше 7–14 днів, посилюються або періодично повторюються, пацієнту рекомендується звернутися до лікаря.

Особливої уваги потребує застосування лікарського засобу пацієнтам з гастритом або функціональною диспепсією (так званий «чутливий шлунок»). Препарат слід застосовувати після їди.

Лікарський засіб містить етанол 19% (об/об), тобто 410 мг/дозу, тому його не слід застосовувати пацієнтам, які хворіють на алкоголізм або успішно завершили лікування від алкоголізму.

Слід бути обережним при застосуванні вагітним, жінкам, які годують груддю, дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

Під час зберігання препарату можливе його помутніння або випадання осаду, проте це не впливає на дію препарату. Перед вживанням збовтувати.