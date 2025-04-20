Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
160,94
Економія при броні: -15,72 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
156,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
169,32
Економія при броні: -9,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
159,87
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
158,63
Економія при броні: -17,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
161,56
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
160,52
Економія при броні: -19,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
170,80
Економія при броні: -28,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
156,64
Економія при броні: -14,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
150,68
Економія при броні: -8,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
163,34
Економія при броні: -18,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1